El macabro hallazgo que revela cómo Pablo Laurta ejecutó al remisero de Gualeguaychú
El informe final de la autopsia, que se conocerá en las próximas horas, será clave para sostener la acusación contra el doble femicida.
La investigación por el asesinato de Martín Palacio, el remisero de Gualeguaychú que debía trasladar a Pablo Laurta, autor del doble femicidio de Córdoba, dio un giro clave tras el hallazgo de una herida en el cráneo de la víctima.
Los peritos forenses de la Morgue de Paraná detectaron un orificio de entrada compatible con un disparo de arma de fuego, lo que refuerza la hipótesis de que Laurta le habría disparado en la cabeza para ejecutar al remisero. El resultado final de la autopsia será determinante para confirmar este punto y avanzar en la acusación, según informó Infobae.
Los restos que faltaban del cuerpo mutilado de la víctima fueron encontrados el miércoles 29 de octubre sobre la ruta hacia Sauce Sur, a 1,5 kilómetros del camino a Gobernador Echague, en Rosario del Tala, tras un llamado anónimo. En el lugar, efectivos de Entre Ríos encontraron una bolsa con un cráneo humano, con restos de cabello, huesos y tejidos en avanzado estado de descomposición.
Según pudieron reconstruir las pesquisas, Palacio fue víctima del plan macabro de Laurta, quien lo habría asesinado para impedir que lo identificaran tras cometer el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, su expareja y exsuegra. El homicida habría desmembrado el cuerpo y dispersado los restos en distintos puntos de su recorrido.
En este contexto, el comisario inspector José María Rosatelli, jefe de la Departamental Concordia, contó que la búsqueda se organizó a partir del análisis de cámaras de seguridad y antenas de telefonía, tanto del imputado como de la víctima: "Laurta pasó por tres provincias antes de quemar el auto del remisero, un Toyota Corolla blanco", indicó.
Laurta fue detenido el 12 de octubre en el Hotel Berlín de Córdoba, donde se alojaba junto a su hijo de cinco años, a quien había secuestrado tras asesinar a Giardina y Zamudio. En el operativo, los agentes secuestraron la billetera de Palacio, un arma de fuego con un proyectil en la recámara y cartuchos.
En la causa intervienen la fiscal Daniela Montangie, el defensor oficial José Luis Legarreta y la jueza de Garantías Gabriela Seró, quien indagó a Laurta, que se negó a declarar. Posteriormente, se le dictó prisión preventiva por cuatro meses, autorizando su traslado a Córdoba, donde permanece detenido e imputado por doble femicidio.
El informe final de la autopsia, que se conocerá en las próximas horas, confirmaría oficialmente que Martín Palacio fue ejecutado de un disparo en la cabeza, un dato que resultará clave para sostener la acusación contra Pablo Laurta.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario