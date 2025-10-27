Tan Biónica anunció un nuevo disco después de más de una década

Los fanáticos de Tan Biónica recibieron la noticia que tanto esperaron durante años. Esto es porque una década después de su último trabajo de estudio, la banda liderada por Chano Moreno Charpentier anunció el lanzamiento de un nuevo álbum titulado El Regreso. El anuncio, realizado este lunes a través de las redes sociales del grupo, marca oficialmente el retorno creativo de una de las bandas más influyentes del pop argentino de los últimos años.