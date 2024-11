Tato Young rompió el silencio tras sufrir un ACV: "Experiencia brutal"

“Hola. Llevo casi dos meses tomado por una realidad paralela, que me tragó por un tiempo. Los fármacos lo explican, sólo en parte. Otro tanto aquello que todavía no alcanzamos a entender. Quiero contarles algunas cosas. La primera es que la medicina me trajo de vuelta. Pero no sólo los médicos, de los que ya hablaré. También la salud que construí durante mi vida.”, escribió el periodista en una primera publicación.