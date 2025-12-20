"¿Te quedás hasta el último round?": el cambio con el transporte de la Ciudad por Párense de Manos 3
Se lleva a cabo la tercera edición del evento de boxeo amateur creado por Luquita Rodríguez y hay modificaciones con los servicios este sábado por la noche.
Con motivo del festival boxístico Párense de Manos 3 que se desarrolla este sábado en el estadio de Huracán, la empresa Emova confirmó una extensión horaria excepcional en la Línea H del subte en la Ciudad de Buenos Aires.
La tercera edición del espectáculo de boxeo amateur entre creadores de contenido se lleva a cabo este sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, y cuenta con una cartelera cargada de combates, shows musicales y una transmisión que marcará un antes y un después para este tipo de formatos en Argentina.
Organizado por Lucas “Luquita” Rodríguez, el evento tendrá un total de once peleas, además de presentaciones musicales en vivo, alfombra roja y múltiples momentos especiales pensados tanto para el público presente como para quienes lo sigan desde sus casas. Iniciará a las 16 horas y se extenderá hasta horas de la madrugada.
En este marco, el servicio de subte funcionará hasta las 2 de la madrugada para facilitar el desconcentramiento de los miles de espectadores que asistirán al evento. Sin embargo, el operativo contará con un esquema de estaciones restringidas y no habrá posibilidad de combinar con otras líneas.
Cómo funcionará el subte de madrugada por Párense de Manos 3
La empresa concesionaria detalló que el operativo nocturno no será de cabecera a cabecera, sino que operará bajo las siguientes condiciones:
- Punto de partida: El ingreso de pasajeros estará habilitado únicamente en la estación Caseros, la más cercana al estadio.
- Estaciones de descenso: Los usuarios podrán bajar solo en las paradas de Humberto 1°, Once–30 de Diciembre, Corrientes y Santa Fe–C. Jáuregui. No se permitirá el ascenso de personas en estas estaciones.
- Última salida: El tren final partirá desde Caseros puntualmente a las 2:00 h.
- Sin combinaciones: Al tratarse de una medida exclusiva para la Línea H, el resto de la red mantendrá su horario de cierre habitual, por lo que no se podrán realizar trasbordos con otras líneas de subte.
Cabe recordar que, antes del inicio de este operativo especial, la Línea H funcionará con su frecuencia y paradas habituales de día sábado, operando desde las 6:30 hasta las 22:30. A partir de ese momento, el servicio se interrumpirá para dar paso al esquema exclusivo para los asistentes a la velada.
A través de sus redes sociales, la cuenta oficial del Subte reforzó la información con un mensaje directo para los fanáticos. “¿Te quedás hasta el último round de Párense de Manos? La Línea H te acompaña”, indicaron.
De esta forma, se busca garantizar una alternativa de movilidad segura y organizada para un evento que promete una asistencia masiva en el sur de la Ciudad.
La cartelera completa de Párense de Manos 3
- 17:00 – ALFOMBRA ROJA
- 17:40 – VIDEO OPENING
- 17:45 – INICIO DEL EVENTO
- 18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA
- 18:30 – VIGNA vs. VICICONTE
- 19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO
- 19:20 – PÉREZ vs. JOVE
- 19:50 – DAIRI vs. ESPE
- 20:15 – SHOW LIT KILLAH
- 20:30 – GABINO vs. BANKS
- 21:00 – COTY vs. CARITO
- 21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS
- 21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID
- 22:20 – GREGO vs. GONCHO
- 22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS
- 23:10 – PERXITAA vs. COCKER
- 23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)
- 23:50 – PEPI vs. MARAVILLA
- 00:30 – GERO vs. MAZZA
