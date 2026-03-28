Teresa Parodi cruzó a un referente libertario por sus dichos sobre Mercedes Sosa: "¡Que no se atrevan con ella!"

Luego de la viralización de mensajes ofensivos contra la memoria de Mercedes Sosa, la cantautora correntina Teresa Parodi manifestó este sábado su fuerte rechazo a través de su cuenta de Facebook, donde salió en defensa de la emblemática artista. “Ella es y será para siempre la voz de nuestro pueblo, un faro en nuestra cultura. Una bandera de solidaridad y amor”, expresó con firmeza.