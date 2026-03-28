Teresa Parodi cruzó a un referente libertario por sus dichos sobre Mercedes Sosa: "¡Que no se atrevan con ella!"
La cantautora correntina utilizó Facebook para pronunciarse tras los dichos de Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán.
Luego de la viralización de mensajes ofensivos contra la memoria de Mercedes Sosa, la cantautora correntina Teresa Parodi manifestó este sábado su fuerte rechazo a través de su cuenta de Facebook, donde salió en defensa de la emblemática artista. “Ella es y será para siempre la voz de nuestro pueblo, un faro en nuestra cultura. Una bandera de solidaridad y amor”, expresó con firmeza.
Las declaraciones que generaron la polémica fueron realizadas por Enzo Ferreira, referente tucumano de La Libertad Avanza y coordinador de Radio Nacional Tucumán, quien se refirió a la histórica cantante en términos agravantes, calificándola de "gorda comunista" y "cáncer". Sus publicaciones no tardaron en generar una fuerte reacción tanto en el ámbito cultural como institucional, con múltiples voces que repudiaron el contenido de sus dichos.
Si bien posteriormente pidió disculpas a la familia de Sosa, Ferreira sostuvo sus cuestionamientos vinculados a la militancia comunista de la artista. En ese contexto, la sobrina de Mercedes Sosa solicitó su renuncia, mientras que el Ente Cultural de Tucumán calificó sus expresiones como “inadmisibles” y remarcó que no solo afectan la memoria de la cantante, sino también a toda la comunidad que la reconoce como un símbolo cultural.
En este marco, Parodi fue contundente al reivindicar la figura de la intérprete y marcar un límite frente a los agravios. “Es la Patria cantada. ¡Que no se atrevan con ella!”, sentenció. De esta manera, reforzó su defensa al considerarla una referente indiscutida de la música popular argentina y subrayó que su legado cultural trasciende cualquier diferencia política.
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