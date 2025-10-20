Thalía se emocionó con el homenaje de Cazzu: "Qué linda sorpresa, te quedó hermosa"

Thalia Cazzu

Además de emocionar con su tributo, la cantante aprovechó el escenario para reflexionar con sus seguidores sobre la autenticidad y la autoaceptación. “Me gusta ser imperfecta, ser como soy. A veces me critican por cosas del cuerpo, pero yo las abrazo”, dijo ante el aplauso del público.

Con esta versión, no solo rindió homenaje a una leyenda, sino que reafirmó su lugar como una de las voces más versátiles y poderosas de la nueva generación de artistas latinoamericanas.