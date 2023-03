"The Last of Us", último capítulo: a qué hora y cómo ver en vivo

A QUÉ HORA Y CÓMO VER EN VIVO THE LAST OF US

El noveno y último episodio de The Last of Us estará disponible en HBO Max este domingo 12 de marzo a partir de las 22, hora de Argentina.

La duración del noveno y último episodio de la serie será de 43 minutos, siendo el capítulo más corto de toda la primera temporada de 'The Last of Us'.

Tráiler del episodio final

El tráiler del episodio final es el más críptico y escueto de todos los adelantos que fue dejando HBO a lo largo de la serie. La cadena no quiere revelar de más, y los fans no tendrán más pistas de las necesarias antes de afrontar el último capítulo.