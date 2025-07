The Movement impactó con la dirección creativa del show de Eladio Carrión

Desde visuales, escenografía y arte, hasta iluminación, dirección y edición en vivo, The Movement Live piensa integralmente cada detalle. Actualmente en desarrollo, trabajan con talentos como Nathy Peluso, Sebastián Yatra, Eladio Carrión, Ca7riel y Paco Amoroso, Mora, Crudo means raw, Ronpe 99, entre otros, en lanzamientos, festivales y giras con una propuesta visual y contundente.

En el marco de la programación por el 50 aniversario de Casa de Campo, este destino turístico por excelencia fue epicentro de una noche musical memorable. En esta oportunidad THE MOVEMENT LIVE tuvo a su cargo la dirección creativa del espectáculo completo que presentó el multipremiado Eladio Carrión.

Embed - THE MOVEMENT on Instagram: " Creative direction, content, stage and light concept for @eladiocarrion performance at Altos de Chavon @gamalrd Creative director @santichaher Production by @themovement.land “The H is a symbol that connects Eladio to his roots (Humacao), standing on stage like a monument — unadorned and unapologetic.” @santichaher @yokstudios @habibimgmt @rayrayacosta @alexxamariepr @rimasnation @alepabonpr @vjalejandra @_ulteriorworld @andrescampos_ld @krolondo @chiva_ruiz @1500ornothin @gamalhache @bigsuazo @sauceboyz @fellexorod @rafiimolina "