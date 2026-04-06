"Gladiadoras K-Pop: Golden Power" lanza su gran gira internacional 2026

El espectáculo incluye:

Pantalla LED gigante de alta definición

Pirotecnia controlada y efectos especiales de última generación

Iluminación robótica de alto impacto

Efectos atmosféricos envolventes

Coreografías explosivas con cuerpo de baile masculino de élite

Cada canción se transforma en una experiencia audiovisual diseñada para impactar todos los sentidos.

A diferencia de otros espectáculos del género, la gira apuesta por la fuerza de la música en directo. Una potente banda en vivo (guitarra eléctrica, bajo y teclados) aporta una textura orgánica y energética que eleva cada hit a una nueva dimensión.

UNA GIRA QUE RECORRERÁ LATINOAMÉRICA

Tras su lanzamiento en Argentina —donde recorrerá las principales ciudades del país—, la gira continuará por:

Chile (Santiago y principales ciudades)

Uruguay

Paraguay

Perú

Bolivia

Ecuador

Colombia

Panamá

Costa Rica

México

Consolidándose como uno de los espectáculos juveniles de mayor proyección internacional en 2026.

Respaldadas por una producción técnica de nivel mundial, las Gladiadoras despliegan carisma, potencia y una estética impactante que redefine el concepto de show en vivo dentro del género.