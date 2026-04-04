KNAK despide "Positivo" con un gran show en Buenos Aires: los detalles
El artista uruguayo regresa a Buenos Aires para una presentación donde despedirá su álbum y adelantará material de su próxima etapa musical.
El artista uruguayo KNAK volverá a Buenos Aires con una cita especial: el viernes 15 de mayo se presentará en Niceto Club, en un show que marcará el cierre en vivo de su álbum POSITIVO y, al mismo tiempo, abrirá la puerta a una nueva etapa en su carrera.
Este trabajo, uno de los más introspectivos de su recorrido, significó un punto de inflexión artístico. Con colaboraciones junto a Oney1, Akapellah y 143leti, el disco dejó ver una faceta más personal, atravesada por la resiliencia, los cambios internos y la decisión de sostener una identidad propia dentro de la escena.
Durante la presentación, KNAK no solo repasará las canciones que dieron forma a POSITIVO, sino que también compartirá adelantos del material en el que ya está trabajando. Esta nueva búsqueda apunta a un sonido más orgánico y a una reconexión con sus raíces musicales.
Lejos de ser solo un lanzamiento, POSITIVO se consolidó como una declaración de principios. En palabras del propio artista, el proyecto refleja la importancia de la actitud frente a los momentos difíciles: una postura ante los desafíos personales y creativos que trasciende lo musical.
La noche en Niceto promete ser mucho más que un recital: un encuentro cercano con su público para celebrar lo recorrido y empezar a escribir lo que viene.
KNAK ha conquistado la escena urbana rioplatense, llenando importantes salas como La Trastienda y Sala del Museo en Montevideo, así como Niceto Club, Groove y Teatro Vorterix en Buenos Aires.
También ha brillado en eventos masivos, como el festival Cosquín Rock y Buenos Aires Trap, donde se presentó frente a más de 30 mil personas. Con una trayectoria en constante crecimiento, KNAK ha dejado huella en la escena del trap, posicionándose como uno de los referentes más sólidos de la nueva ola del género a nivel regional, conquistando públicos en Uruguay, Argentina, México y España.
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