KNAK despide "Positivo" con un gran show en Buenos Aires: los detalles

KNAK ha conquistado la escena urbana rioplatense, llenando importantes salas como La Trastienda y Sala del Museo en Montevideo, así como Niceto Club, Groove y Teatro Vorterix en Buenos Aires.

También ha brillado en eventos masivos, como el festival Cosquín Rock y Buenos Aires Trap, donde se presentó frente a más de 30 mil personas. Con una trayectoria en constante crecimiento, KNAK ha dejado huella en la escena del trap, posicionándose como uno de los referentes más sólidos de la nueva ola del género a nivel regional, conquistando públicos en Uruguay, Argentina, México y España.