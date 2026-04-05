Baradero Rock 2026: un ritual multitudinario que volvió a hacer historia

Embed - Rock en Baradero on Instagram: "EL ROCK EN LO MÁS ALTO: DÍA 2 Concluimos otra edición de Rock en Baradero celebrando 12 años, sosteniendo el rock nacional como estandarte! Fuimos, somos y seremos pogo argentino Gracias!" View this post on Instagram

El escenario Ritual volvió a ser punto de encuentro para miles de fanáticos con presentaciones de Indios, El Zar, Catupecu Machu, El Kuelgue y El Mató a un Policía Motorizado, con un anfiteatro que vibró canción tras canción. Por su parte, el escenario Del Parque sumó diversidad con artistas como Ilan Amores, Los Tabaleros y Los Pericos, que aportaron distintos matices para un cierre a la altura de lo vivido.

Con 25 mil personas reunidas, el festival volvió a consolidarse como un verdadero ritual colectivo. Hubo pogo, emoción, familias enteras compartiendo la experiencia y una comunión que solo el rock argentino sabe generar. Baradero, una vez más, fue el epicentro de una celebración donde la música no solo se escucha: se vive.