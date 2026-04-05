Baradero Rock 2026: un ritual multitudinario que volvió a hacer historia
Con entradas agotadas, tres escenarios y una gran grilla, 25 mil personas se reunieron en un fin de semana donde el rock nacional fue protagonista absoluto.
El Rock en Baradero volvió a demostrar por qué es uno de los encuentros más importantes del calendario musical. En su edición 2026, el festival reunió a miles de personas que llegaron desde distintos puntos del país para vivir dos jornadas intensas, con entradas completamente agotadas y una energía que se sintió en cada rincón del predio.
Con tres escenarios activos —Pogo, Ritual y Del Parque— y más de 30 bandas en cartel, el evento reafirmó su identidad: un espacio donde conviven distintas generaciones del rock argentino, desde referentes históricos hasta nuevas propuestas que pisan cada vez más fuerte.
La primera jornada arrancó con fuerza en el escenario Pogo, donde Do Neurona y Camionero calentaron motores para un día que iría en constante ascenso. El cierre quedó en manos de pesos pesados como La Vela Puerca, Las Pelotas, Guasones y Kapanga, que hicieron estallar el pogo con clásicos coreados de punta a punta.
En paralelo, el escenario Ritual ofreció momentos de alta conexión con el público. Bandas como Eruca Sativa —en un gran momento tras su paso como teloneros de AC/DC—, Turf y El Plan de la Mariposa dejaron su huella, mientras que el cierre a cargo de La Delio Valdez aportó un giro festivo que amplió el clima de celebración. El escenario Del Parque tampoco se quedó atrás: Dancing Mood, Los Espíritus y otras propuestas mantuvieron encendida la llama durante toda la jornada, con un público que no dejó de acompañar.
Segundo día a puro rock
El segundo día sostuvo la intensidad desde temprano. El debut de Florian en el escenario Pogo marcó uno de los momentos emotivos del festival, seguido por shows destacados de Gauchito Club y Marilina Bertoldi. Más tarde, nombres consagrados como Rata Blanca, Babasónicos y Peces Raros se encargaron de coronar una grilla sólida y diversa.
El escenario Ritual volvió a ser punto de encuentro para miles de fanáticos con presentaciones de Indios, El Zar, Catupecu Machu, El Kuelgue y El Mató a un Policía Motorizado, con un anfiteatro que vibró canción tras canción. Por su parte, el escenario Del Parque sumó diversidad con artistas como Ilan Amores, Los Tabaleros y Los Pericos, que aportaron distintos matices para un cierre a la altura de lo vivido.
Con 25 mil personas reunidas, el festival volvió a consolidarse como un verdadero ritual colectivo. Hubo pogo, emoción, familias enteras compartiendo la experiencia y una comunión que solo el rock argentino sabe generar. Baradero, una vez más, fue el epicentro de una celebración donde la música no solo se escucha: se vive.
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