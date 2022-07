Mariana Arce: ¿quién es la imponente abogada del momento?

image.png

Su juventud le permite encarar el día a día con una incansable energía y esfuerzo constante de adquirir continuamente nuevas experiencias, y al mismo tiempo su trayectoria le da la seguridad y soltura de poder manejarse con importantes personalidades reconocidas e influyentes de nuestro país.

¿A quienes representa hoy la Dra. Maru Arce, cómo se la conoce en las redes?

Gracias a la gran interacción con su público de Instagram Mariana logró ser reconocida además de por su vasta trayectoria. Hoy es parte del staff de abogados de “famosos” como son: More Rial, quién salió a mencionarla y recomendarla en su cuenta oficial de Instagram…

Yao Cabrera, Tamara Bella, Kevin Macri, entre otras importantes figuras del medio… por otro lado, se encuentra inmersa en el mundo del Futbol con algunas representaciones y fuertes conexiones con representantes de FIFA.

La palabra de la abogada del momento

P: ¿Cómo es trabajar en casos mediáticos o de personas que son reconocidas?

R: “Mi trabajo con figuras públicas lo vivo de igual forma que con mis otros clientes, le dedico el mismo tiempo y compromiso, Es cierto que hay un plus que se agrega y es el tema social, quizás hay que tener un poco más de empatía o contención, ya que la sociedad y los medios de comunicación juegan un rol sumamente importante, tomando posturas, o haciendo prejuicios de valor sin conocimiento de causa, muchas veces, y quizás antes de que se pueda llegar a un tribunal se sentencia desde una condena social, muchas veces injusta o con desconocimiento”.

P: ¿Cómo ves al genero femenino?

R: “La mujer si bien creo que hoy tiene mas empoderamiento, aun en profesiones como la mía se siguen encontrando ciertas desventajas. Muchas veces se tiene que soportar, todavía en estos tiempos, actitudes o pensamientos machistas y/o misóginos con los que tiene que lidiar, debiendo demostrar su capacidad por sobre su género”.

P: ¿Como es trabajar con casos importantes siendo mujer y joven al mismo tiempo?..

R: “Mi respuesta a esta pregunta no tiene que ver yo creo con el género o la juventud, sino con la dedicación que uno le da a su profesión, acompañado de la personalidad que debes tener, porque si te 'dejas pisar', en la primera de cambio, te pierden el respeto. Si bien siempre tuve carácter, y tuve en claro mis valores, mi profesión hizo que desarrolle mas temperamento a la hora de atender un caso. En cierto punto, tu pregunta me lleva a reflexionar acerca de situaciones que suceden, personas que detrás de un saco y corbata, por cargo o por poder, se creen con derecho a reclamar acciones con las que uno no esta de acuerdo, para acceder rápidamente a distintas propuestas laborales o acortar caminos. Quiero remarcar algo que me parece muy importante, Esto se puede lograr de igual manera con personalidad, capacidad y formación individua. Es por esto que ser mujer y joven en mi profesión debe llevarse con firmes convicciones éticas”.