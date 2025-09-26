¿Todo mal? La China Suárez se volvió a Turquía sin Magnolia ni Amancio: las fotos con Rufina Cabré
La actriz trajo de regreso a los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña y ya se encuentra rumbo a Estambul para reencontrarse con Mauro Icardi.
En las últimas horas, Eugenia “La China” Suárez volvió a estar en boca de todos tras filtrarse imágenes suyas en el Aeropuerto de Ezeiza, acompañada por Rufina Cabré, su hija mayor. Las postales del viaje fueron difundidas por la influencer Pochi, creadora de la cuenta de Instagram Gossipeame, y rápidamente replicadas en el programa Puro Show (El Trece).
Durante la emisión, los conductores Matías Vázquez y Pampito explicaron que la actriz emprendió su regreso a Estambul menos de una semana después de haber llegado a la Argentina, en un viaje que tenía un objetivo muy puntual: traer de vuelta a Turquía a sus hijos menores, Magnolia y Amancio, nacidos de su relación con Benjamín Vicuña.
Según contaron los periodistas, Suárez partió el día anterior, a las 23:55, tras una serie de días intensos y llenos de movimiento. "La China se fue anoche, a las 23:55, después de unos días muy movidos. Seguramente el viaje tuvo que ver con traer a los chicos de vuelta a Turquía", señalaron en el ciclo de espectáculos.
Además, revelaron que, en el próximo viaje de los niños a Estambul, no será Eugenia quien los acompañe, sino su madre. "Los chicos vuelven con la mamá de la China, no es que ella los viene a buscar directamente", aclararon, haciendo referencia a la logística acordada con Vicuña.
Mientras tanto, Magnolia y Amancio se encuentran en Uruguay junto a su papá, disfrutando unos días antes de su regreso al país donde actualmente reside su madre. La situación, según comentaron en el programa, se da en un marco de organización y acuerdos previos entre los padres.
Desde Lisboa, donde se encuentra actualmente, Pochi sumó otro dato sobre el paso de la actriz por el aeropuerto argentino, compartiendo una segunda imagen junto a un comentario que refleja el vínculo cercano entre madre e hija: "Otra foto de la China con Rufina. Me cuentan que súper amorosa con su hija, caminaban abrazadas, se probaron perfumes, las dos sonriendo y ella muy copada con todos", relató la influencer en sus historias.
