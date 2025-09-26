Operarán a Valentino, el primer hijo que Wanda Nara tuvo con Maxi López: por qué lo intervendrán
El padre confirmó que el adolescente pasará por el quirófano en las próximas horas tras una grave lesión.
La salud del hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López volvió a preocupar luego de que la empresaria compartiera una foto en la que se lo veía en silla de ruedas. Después, el propio exfutbolista quien confirmó que Valentino será operado en los próximos días.
“Tuvo una lesión grave en los ligamentos cruzados y ya está programada una operación, que va a ser el próximo sábado”, contó López en LAM, que está de visita en Argentina. Y agregó: “Vamos a estar ayudándolo. Tiene que hacer fisioterapia, así que ocupándome de los chicos también”.
Según las informaciones recientes, el incidente tuvo lugar el domingo 14 de septiembre, durante una carrera de karting en el Kartódromo de Buenos Aires. Allí participó junto a su hermano Constantino y también estuvo presente Bastian Demichelis, el hijo mayor de Evangelina Anderson, quien compartió imágenes del evento en sus redes sociales. Esta clase de lesiones deparan un tiempo de recuperación de más de 6 meses.
Qué dijo Maxi López sobre la relación con el novio de Wanda Nara
El exfutbolista inició manifestando que se encontraba bien, disfrutando del tiempo con sus hijos antes del inicio del reality culinario. Con respecto a cómo será su desempeño, destacó: “Es todo nuevo. Tengo que mejorar y lo voy a ahcer. Por ahí sorprendo”.
Luego confesó que suele ir seguido a la casa de su expareja para ver a sus pequeños: “Me acomodé al ritmo de ellos”. Puntualizando en Migueles, Maxi valoró su amabilidad a pesar de no conocerlo: “Nos cocinó a mí y a los chicos. Muy copado, se portó superbien”.
Finalmente, el exdelantero se refirió a su situación actual con Nara y destacó: “Fueron muchos años peleando. Es tiempo de paz ahora, quiero que las cosas estén bien, así los chicos también lo están. Ella tiene que estar bien y veo que ella está disfrutando de lo que hace”.
