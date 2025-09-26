Operarán a Valentino, el primer hijo que Wanda Nara tuvo con Maxi López: por qué lo intervendrán

El exfutbolista inició manifestando que se encontraba bien, disfrutando del tiempo con sus hijos antes del inicio del reality culinario. Con respecto a cómo será su desempeño, destacó: “Es todo nuevo. Tengo que mejorar y lo voy a ahcer. Por ahí sorprendo”.

Luego confesó que suele ir seguido a la casa de su expareja para ver a sus pequeños: “Me acomodé al ritmo de ellos”. Puntualizando en Migueles, Maxi valoró su amabilidad a pesar de no conocerlo: “Nos cocinó a mí y a los chicos. Muy copado, se portó superbien”.

Finalmente, el exdelantero se refirió a su situación actual con Nara y destacó: “Fueron muchos años peleando. Es tiempo de paz ahora, quiero que las cosas estén bien, así los chicos también lo están. Ella tiene que estar bien y veo que ella está disfrutando de lo que hace”.