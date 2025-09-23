La impensada reacción de Amancio Vicuña tras reincorporarse al colegio en Argentina: "¡Por fin!"

Benjamín Vicuña, tras el regreso de sus hijos por conflicto con la China Suárez: "Me di cuenta, no soy tonto"

Benjamín Vicuña y la China Suárez se encuentran en pie de guerra tras una serie de escándalos que los tiene más enemistados que nunca. En las últimas horas, Magnolia y Amancio -los dos hijos que tienen en común- regresaron al país luego de que el galán chileno arbitrara los medios necesarios ante la Justicia.

Todo esto aconteció de esta forma porque la actriz escolarizó a sus hijos en Turquía, algo que -aparentemente- no estaba en el acuerdo entre ambos padres. Tras esto, el también actor habló con la prensa y expresó su disgusto con la situación: "Es algo que yo traté de preguntarle al abogado, la verdad que todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, efectivamente cambiaron las rutinas de los chicos. Yo los llamo todos los días a las 7 de la mañana, se empezó a complicar cada vez más, se cambió la rutina por algo, no soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo y no les voy a andar sacando de mentira a verdad", reveló.

image

Y agregó: "Entonces, para no instalar un estrés a los chicos, le pedí a los abogados que, como personas adultas, se comunicaran y se entendieran. No hubo respuesta en más de una semana, entonces ahora tuvo que pasar esto que, en realidad, es muy desagradable".

Seguidamente, el galán chileno manifestó que genera "desesperación" que el vínculo con su expareja no pueda ser fluido y los niños queden en el medio. "Se pidió de forma legal que se notificara qué es... yo, por supuesto, me di cuenta hace dos días, no más, que los chicos estaban con un tipo de rutina, pero no sé si en un colegio, cuál colegio, dónde, cuándo...", expresó, dejando en claro que la China Suárez nunca lo notificó sobre la escolarización de sus hijos en Turquía.

vicuña sobre lío con la china suárez