Nuevo descargo de la China Suárez contra Yanina Latorre: "Te seguís cagando en tres menores de edad"
La actriz apuntó una vez más contra la conductora a raíz de una publicación en sus redes sociales. Los detalles de una guerra que no tiene fin.
Eugenia “China” Suárez volvió a enfrentarse con Yanina Latorre a través de las redes sociales, después de que la conductora compartiera en sus historias de Instagram una foto del auto de la actriz en su nuevo hogar del barrio San Jorge. Esa publicación generó la reacción inmediata de la actriz, que decidió salir al cruce con fuertes declaraciones.
"A todo esto, arrancó la mudanza de la nipona a San Jorge. Se apersonó con su auto en la casa que había señado. Después llegó el camión de mudanzas", había escrito Yanina Latorre. Frente a eso, la China recordó un antecedente: "En 2023, esta mujer publicó la dirección de mi casa, adjuntando fotos y dirección. A la semana entró un grupo comando al barrio, a dos casas, los ataron y robaron preguntando 'cuál era la casa de la China Suárez'".
Visiblemente enojada, la actriz agregó: "Sigue sin aprender. Ahora también publica el auto, para que quede bien clarito". Y finalizó con un duro mensaje: "Te seguís cagando en tres menores de edad, después de haber llorado públicamente pidiendo respeto por tus hijos".
Cabe señalar que la China Suárez regresó a la Argentina el fin de semana para entregarle a sus hijos Magnolia y Amancio a Benjamín Vicuña, antes de volver a Turquía, país en el que actualmente reside junto a su pareja, Mauro Icardi.
Benjamín Vicuña, tras el regreso de sus hijos por conflicto con la China Suárez
Benjamín Vicuña y la China Suárez se encuentran en pie de guerra tras una serie de escándalos que los tiene más enemistados que nunca. En las últimas horas, Magnolia y Amancio -los dos hijos que tienen en común- regresaron al país luego de que el galán chileno arbitrara los medios necesarios ante la Justicia.
Todo esto aconteció de esta forma porque la actriz escolarizó a sus hijos en Turquía, algo que -aparentemente- no estaba en el acuerdo entre ambos padres. Tras esto, el también actor habló con la prensa y expresó su disgusto con la situación: "Es algo que yo traté de preguntarle al abogado, la verdad que todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, efectivamente cambiaron las rutinas de los chicos. Yo los llamo todos los días a las 7 de la mañana, se empezó a complicar cada vez más, se cambió la rutina por algo, no soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo y no les voy a andar sacando de mentira a verdad", reveló.
Y agregó: "Entonces, para no instalar un estrés a los chicos, le pedí a los abogados que, como personas adultas, se comunicaran y se entendieran. No hubo respuesta en más de una semana, entonces ahora tuvo que pasar esto que, en realidad, es muy desagradable".
Seguidamente, el galán chileno manifestó que genera "desesperación" que el vínculo con su expareja no pueda ser fluido y los niños queden en el medio. "Se pidió de forma legal que se notificara qué es... yo, por supuesto, me di cuenta hace dos días, no más, que los chicos estaban con un tipo de rutina, pero no sé si en un colegio, cuál colegio, dónde, cuándo...", expresó, dejando en claro que la China Suárez nunca lo notificó sobre la escolarización de sus hijos en Turquía.
