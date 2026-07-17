Tomás Dente anunció que demandará a Fer Dente tras las acusaciones: "Esto tiene un límite"

Por el momento, lo que trascendió es el anuncio de Tomás Dente sobre su intención de acudir a la Justicia. Hasta ahora no se conoció públicamente que la demanda haya sido presentada de manera formal ni hubo una respuesta oficial de Fer Dente respecto de esta decisión.

Mientras tanto, la disputa continúa generando repercusiones en los medios y en las redes sociales, donde el caso abrió un intenso debate. Habrá que esperar si la controversia efectivamente se traslada al ámbito judicial o si en los próximos días aparecen nuevas declaraciones que modifiquen el escenario de un enfrentamiento que parece no tener retorno.