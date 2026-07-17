Tomás Dente anunció que demandará a Fer Dente tras las acusaciones: "Esto tiene un límite"
El periodista aseguró que iniciará acciones judiciales contra su hermano luego de las declaraciones que derivaron en una fuerte polémica familiar.
La interna entre Tomás Dente y Fer Dente sumó un nuevo capítulo y promete trasladarse a la Justicia. Luego de la fuerte repercusión que generaron las declaraciones del conductor y actor, el periodista confirmó que iniciará acciones legales contra su hermano al considerar que se difundieron acusaciones falsas sobre su persona.
Durante una entrevista en LAM, Tomás Dente fue contundente al referirse al conflicto familiar y anticipó que recurrirá a la vía judicial. "Esto tiene un límite", expresó al explicar por qué decidió avanzar con una demanda.
En ese contexto, negó de manera terminante las acusaciones que se deslizaron en su contra y sostuvo que nunca ocurrieron los hechos mencionados. Además, aseguró que las afirmaciones realizadas por Fer Dente instalaron una versión completamente alejada de la realidad.
"Es demoniaco", lanzó Tomás al describir el accionar que, según él, tuvo su hermano durante toda la controversia. También dejó en claro el profundo quiebre que atraviesa el vínculo entre ambos y manifestó que ya no lo considera parte de su familia.
El enfrentamiento entre los hermanos se convirtió en uno de los temas más comentados de las últimas horas dentro del mundo del espectáculo, ya que las declaraciones públicas de ambos expusieron un conflicto de larga data que hasta hace poco permanecía en un plano mucho más reservado.
Por el momento, lo que trascendió es el anuncio de Tomás Dente sobre su intención de acudir a la Justicia. Hasta ahora no se conoció públicamente que la demanda haya sido presentada de manera formal ni hubo una respuesta oficial de Fer Dente respecto de esta decisión.
Mientras tanto, la disputa continúa generando repercusiones en los medios y en las redes sociales, donde el caso abrió un intenso debate. Habrá que esperar si la controversia efectivamente se traslada al ámbito judicial o si en los próximos días aparecen nuevas declaraciones que modifiquen el escenario de un enfrentamiento que parece no tener retorno.
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