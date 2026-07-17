El inesperado mensaje que Lionel Messi le envió a Ángel de Brito tras la victoria ante Inglaterra

Ángel también destacó la sencillez con la que Messi se comunica en privado y valoró especialmente que se haya tomado unos minutos para responderle en medio de los festejos por la clasificación a una nueva final del mundo. El periodista remarcó que el gesto lo sorprendió, teniendo en cuenta el contexto y la cantidad de mensajes que seguramente recibió el futbolista tras el triunfo.