El inesperado mensaje que Lionel Messi le envió a Ángel de Brito tras la victoria ante Inglaterra
El conductor reveló la conversación privada que mantuvo con el capitán de la Selección Argentina después del triunfo que depositó al equipo de Lionel Scaloni en la final del Mundial 2026.
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una enorme cantidad de festejos y repercusiones. Sin embargo, una de las historias más llamativas surgió lejos de la cancha y tuvo como protagonistas a Lionel Messi y Ángel de Brito.
El conductor contó que, luego de la victoria por 2-1 frente a Inglaterra, recibió un mensaje privado del capitán argentino. Todo comenzó cuando el periodista compartió una historia en sus redes sociales dedicada al futbolista y, poco después, obtuvo una respuesta inesperada.
"Me puso: 'Gracias, Ángel'", reveló De Brito al recordar el intercambio que mantuvo con Messi, un gesto que rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores y de quienes seguían de cerca la cobertura de la Selección.
Según explicó el conductor, no fue la primera vez que intercambió mensajes con el rosarino. De hecho, aseguró que desde hace un tiempo mantienen un contacto esporádico y que el vínculo nació a partir de diferentes coberturas relacionadas con la carrera del capitán argentino.
Ángel también destacó la sencillez con la que Messi se comunica en privado y valoró especialmente que se haya tomado unos minutos para responderle en medio de los festejos por la clasificación a una nueva final del mundo. El periodista remarcó que el gesto lo sorprendió, teniendo en cuenta el contexto y la cantidad de mensajes que seguramente recibió el futbolista tras el triunfo.
La Selección de Lionel Scaloni consiguió una histórica remontada frente a Inglaterra y selló su pasaje al partido decisivo del Mundial 2026, donde buscará defender el título obtenido en Qatar 2022. Messi volvió a ser una de las grandes figuras del equipo y, una vez terminado el encuentro, protagonizó este particular episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales y programas de espectáculos.
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