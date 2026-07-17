Rige un alerta amarillo por lluvias y el granizo ya azota al suroeste de Buenos Aires

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Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 17 de julio

Luego de un jueves casi primeraveral, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvería a contar que lluvias y hasta tormentas, de la mano del regreso de las condiciones inestables del clima justo en el cierre y el fin de la semana.

De esta manera, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes se presenta con cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas en la mañana y chaparrones en la tarde; con una mínima de 17 grados y una máxima de 23.

Clima en el AMBA: el pronóstico del tiempo extendido

La inestabilidad, siempre según el organismo nacional, se extendería al sábado, para cuando se anticipa una jornada con chaparrones desde la madrugada y hasta la noche; junto a marcas térmicas de entre 14 y 17 grados.

Para el SMN, serían solo dos jornadas inestables, ya que el domingo y el lunes se anticipan con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 14 y 17, y 10 y 14 grados, respectivamente.

Del mismo modo, el martes tendría cielo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 10 y 13 grados.

Promediando la mitad de semana, el miércoles cielo con buen clima y cielo mayormente nublado, y todavía con temperaturas templadas: la mínima de 10 grados y la máxima de 14.