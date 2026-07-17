Rige un alerta amarillo por lluvias y el granizo ya azota al suroeste de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional emitió el alerta por tormentas fuertes para este viernes en la Ciudad de Buenos Aires y todo el conurbano bonaerense (AMBA).
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para este viernes en la Ciudad de Buenos Aires y todo el conurbano bonaerense (AMBA).
Los fenómenos meteorológicos más intensos se desarrollan en las localidades bonaerenses de Arrecifes, Salto, Lobos y Cañuelas, en tanto que también se hacen sentir en el oeste del Conurbano y algunas barrios de CABA.
El avance de un sistema asociado a El Niño generó un cambio brusco tras días templados, propiciando condiciones muy inestables con caída de granizo.
Además se registran vientos intensos con ráfagas fuertes. De hecho, ese fenómeno provocó en Carmen de Areco la caída de un micro desde un puente sobre la Ruta 7.
También se prevé una intensa actividad eléctrica en la región, acompañada por abundante caída de agua en períodos cortos, lo que podría generar anegamientos temporarios.
Video: tormenta y granizo en Arrecifes y Salto
Video: tormenta y granizo en Lobos
Video: tormenta y granizo en Cañuelas
Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 17 de julio
Luego de un jueves casi primeraveral, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvería a contar que lluvias y hasta tormentas, de la mano del regreso de las condiciones inestables del clima justo en el cierre y el fin de la semana.
De esta manera, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes se presenta con cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas en la mañana y chaparrones en la tarde; con una mínima de 17 grados y una máxima de 23.
Clima en el AMBA: el pronóstico del tiempo extendido
La inestabilidad, siempre según el organismo nacional, se extendería al sábado, para cuando se anticipa una jornada con chaparrones desde la madrugada y hasta la noche; junto a marcas térmicas de entre 14 y 17 grados.
Para el SMN, serían solo dos jornadas inestables, ya que el domingo y el lunes se anticipan con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 14 y 17, y 10 y 14 grados, respectivamente.
Del mismo modo, el martes tendría cielo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 10 y 13 grados.
Promediando la mitad de semana, el miércoles cielo con buen clima y cielo mayormente nublado, y todavía con temperaturas templadas: la mínima de 10 grados y la máxima de 14.
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