Trabajó con Alberto Olmedo y ahora ingresa a Gran Hermano Generación Dorada: quién es Divina Gloria
La actriz, ícono de los 80, sorprendió a los televidentes y seguidores del reality con su presentación para ingresar a la casa.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada sumó una dosis de mística e historia con el ingreso de la legendaria Divina Gloria. Actriz, cantante e icono absoluto de la vanguardia argentina, su llegada al reality de Telefe este lunes 23 de febrero de 2026 representa uno de los movimientos más audaces de la producción, uniendo el pop de culto con el fenómeno de masas actual.
Reconocida por su estilo audaz y transgresor, Divina Gloria se consagró en la memoria colectiva por su trabajo junto al inolvidable Alberto Olmedo, pero su carrera ha sido la de una artista camaleónica capaz de navegar desde el teatro under hasta la música pop.
Con 17.3 mil seguidores en Instagram (@divigloria), la artista entra a la casa autodefiniéndose como una persona "súper positiva y un poco loca", dispuesta a enfrentar este nuevo desafío con la misma frescura que la convirtió en una referente de la cultura nacional.
Su presencia en esta edición promete elevar el nivel de la convivencia, aportando una mirada experimentada y disruptiva. Para Divina, Gran Hermano no es solo un programa, sino un nuevo escenario donde desplegar su capacidad para emprender desafíos y conectar con diferentes generaciones en este febrero de 2026.
