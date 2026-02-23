Trabajó con Alberto Olmedo y ahora ingresa a Gran Hermano Generación Dorada: quién es Divina Gloria

La casa de Gran Hermano Generación Dorada sumó una dosis de mística e historia con el ingreso de la legendaria Divina Gloria. Actriz, cantante e icono absoluto de la vanguardia argentina, su llegada al reality de Telefe este lunes 23 de febrero de 2026 representa uno de los movimientos más audaces de la producción, uniendo el pop de culto con el fenómeno de masas actual.