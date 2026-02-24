Quién es Eduardo Carrera, el exparticipante del 2003 que vuelve a Gran Hermano por "una revancha"
Más de 10 año después, y hasta con un paso en el Gran Hermano de España, el exparticipante regresa a la casa más famosa del país.
El regreso de Eduardo Carrera a la casa de Gran Hermano Generación Dorada marca uno de los retornos más nostálgicos y esperados para los seguidores históricos del formato.
Con una trayectoria que lo posiciona como un verdadero trotamundos del reality, Eduardo vuelve al ruedo este lunes 23 de febrero de 2026 con un objetivo claro: la revancha.
Lejos de los flashes que supo conocer en su etapa como actor y participante de la edición 2003 en Argentina y su posterior paso por Gran Hermano España, Eduardo llega en una etapa de su vida mucho más terrenal.
Actualmente se desempeña en un consultorio dental y es padre, un rol que asegura haberle dado la madurez necesaria para afrontar el aislamiento por tercera vez. Con un perfil bajo en redes sociales —apenas 98 seguidores en su Instagram (@eduardo.e.carrera)—, apuesta todo a su carisma en el "cara a cara" dentro de la casa.
Eduardo se define como una persona sumamente graciosa y ocurrente, cualidades que pretende utilizar para alivianar la tensión de la convivencia y ganarse el corazón de las nuevas generaciones de espectadores.
Su ingreso a esta "Generación Dorada" representa el puente perfecto entre los orígenes del programa y el fenómeno actual, prometiendo anécdotas de la vieja escuela y una estrategia renovada para este febrero de 2026.
