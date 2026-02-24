Un participante de Gran Hermano Generación Dorada fue viral por un video prohibido

Sin embargo, en medio de ese presente ideal, una filtración íntima irrumpió en su vida. En las imágenes explícitas que comenzaron a circular masivamente, se lo escuchaba a Sarmiento hacer una parodia subida de tono imitando una clásica publicidad de golosinas: "Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote, alfajor grandote, doble y triple sabor. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote, este está grandote".