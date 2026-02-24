Un participante de Gran Hermano Generación Dorada fue viral por un video prohibido
El ingreso de Brian Sarmiento a Gran Hermano Generación Dorada estalló las redes sociales. Los usuarios reflotaron el clip del exfutbolista filtrado en 2017.
La flamante edición de Gran Hermano Generación Dorada ya comenzó a generar un fuerte impacto mediático, y el archivo de internet no perdona a sus nuevos integrantes. En las últimas horas, uno de sus participantes volvió a ser el centro de atención por un viejo escándalo: Brian Sarmiento se hizo viral tras reflotarse un polémico video prohibido.
El carismático exfutbolista, siempre reconocido por su histórica frase "Tamo´activo" y por el enorme caudal de seguidores que festejan sus ocurrencias en Instagram, se vio envuelto nuevamente en la polémica que sacudió la web hace casi una década.
El "video hot" del participante de Gran Hermano Generación Dorada
Para entender el furor en las plataformas digitales, hay que remontarse al 15 de agosto de 2017. Por aquel entonces, Sarmiento atravesaba su pico máximo de popularidad: defendía los colores de Newell's Old Boys y su fama había explotado en la televisión tras participar en el certamen "Bailando por un Sueño".
Sin embargo, en medio de ese presente ideal, una filtración íntima irrumpió en su vida. En las imágenes explícitas que comenzaron a circular masivamente, se lo escuchaba a Sarmiento hacer una parodia subida de tono imitando una clásica publicidad de golosinas: "Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote, alfajor grandote, doble y triple sabor. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote, este está grandote".
Hoy, aislado en la casa de Gran Hermano y buscando ganarse el cariño de las nuevas generaciones, el exjugador vuelve a ser tendencia, demostrando que en el reality de Telefe nada queda oculto bajo la alfombra.
