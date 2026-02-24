El conflicto entre Zoe Bogach y su ex que volvió a explotar tras su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/zoebogach03/status/1971782878934831461?t=LjLdgvY6K9ivJN5JYTVmHg&s=19&partner=&hide_thread=false Y te queres justificar diciendo que dije que un pibe es lindo a una amiga(? Chau pic.twitter.com/46xNK8hyHJ — Zoe bogach (@zoebogach03) September 27, 2025

El escándalo creció cuando publicó nuevos mensajes y apuntó contra las explicaciones de su ex. “Y te querés justificar diciendo que dije que un pibe es lindo a una amiga. Chau”, lanzó en otro descargo. Según relató, la relación terminó tras descubrir distintos episodios de infidelidad que contrastaban con las promesas de compromiso que él le había hecho durante el noviazgo.

Sin embargo, el momento más sensible llegó cuando Zoe se enteró de que Manuel buscaba ingresar al reality que ella misma había integrado. La noticia la afectó profundamente y se mostró llorando en TikTok, donde expresó: “Tengo muchísima bronca y muchísima ansiedad. Me da vergüenza, pero me da bronca e impotencia. La gente no sabe lo que yo sufrí como para volver a pasar lo mismo, cuando yo ya estaba dando por finalizado ese ciclo”.

En ese mismo descargo, cuestionó el cambio de postura de su expareja respecto a la exposición mediática: “Enterarme que quiere entrar para tener lo que yo tuve, cuando durante toda la relación, durante dos años, me dijo que no le gustaba la exposición ni ir a programas. No entiendo. Tampoco le echo la culpa a la producción porque la tele es así y es lo que garpa”. Y cerró con visible angustia: “¡Me da mucha bronca! ¡¿Cómo me puede hacer esto?! ¿Cómo alguien puede fingir tener una personalidad, que no la tenés, durante dos años?”.

Hoy, con Manuel ya dentro de Gran Hermano Generación Dorada, toda aquella historia vuelve a cobrar relevancia y suma un nuevo capítulo. Mientras el participante inicia su experiencia en la casa más famosa del país, el público revive un conflicto que quedó marcado por acusaciones públicas, emociones expuestas y una separación que, lejos de apagarse con el tiempo, volvió a instalarse en el centro de la conversación mediática.