Gran Hermano: el doble discurso de Emanuel Di Gioia, de denunciar abusos a volver al reality

Tras alejarse del foco mediático, Di Gioia había bajado su perfil drásticamente: formó una banda de cumbia llamada "Sonora Pandillera", incursionó brevemente en teatro en 2013 y luego se dedicó de lleno a su taller mecánico, mostrando en la plataforma YouTube sus trabajos de chapa y pintura.

Hoy, a pesar de haber calificado al ciclo como un "calvario", el ex "hermanito" decidió volver a cruzar la puerta de la casa más famosa, dejando en evidencia un doble discurso que ya encendió el debate entre los espectadores.