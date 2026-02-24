Gran Hermano: el doble discurso de Emanuel Di Gioia, de denunciar abusos a volver al reality
El ex Gran Hermano 2011 había calificado su paso por el programa como un "infierno". Pese a sus duras críticas pasadas por los maltratos, hoy regresó a la casa.
El sorpresivo ingreso de Emanuel Di Gioia a la edición de Gran Hermano Generación Dorada dejó boquiabiertos a los televidentes y reflotó un fuerte archivo que expone sus contradicciones. Hace apenas unos años, el exparticipante de la edición 2011 había destrozado al formato, asegurando haber vivido una terrible experiencia.
El "calvario" y las graves denuncias de 2021
Durante una entrevista brindada a fines de 2021, Di Gioia no guardó críticas hacia el reality de Telefe y se mostró sumamente dolido por lo vivido una década atrás. En ese momento, definió su paso por el encierro con palabras sumamente contundentes:
Denuncia de maltrato: El jugador aseguró sin tapujos que dentro del juego "hubo maltratos, abusos y todo lo que te imagines".
Sensación de encierro: Catalogó su estadía como un verdadero padecimiento, afirmando que fue "como vivir en una cárcel... una cárcel vip, viví un infierno".
El impacto en la salud mental: Remarcó que el encierro genera graves consecuencias y recordó el trágico final de su compañera Rocío Gancedo, asegurando que le afectó tanto la pérdida de protagonismo que "se tiró de un balcón esa piba por un juego de mierda".
La pelea por las reglas y su vida lejos de la TV
El mayor detonante de su malestar en aquella histórica edición fue la polémica reincorporación de Cristian U, la cual consideró una "injusticia" absoluta. Di Gioia denunció que la producción rompía el reglamento a favor del ganador, abriéndole el confesionario constantemente mientras ignoraban al resto.
Esta situación derivó en un histórico y acalorado cruce televisivo con Jorge Rial, el entonces conductor del ciclo, donde ambos terminaron discutiendo sobre sus orígenes barriales en San Martín y Munro.
Tras alejarse del foco mediático, Di Gioia había bajado su perfil drásticamente: formó una banda de cumbia llamada "Sonora Pandillera", incursionó brevemente en teatro en 2013 y luego se dedicó de lleno a su taller mecánico, mostrando en la plataforma YouTube sus trabajos de chapa y pintura.
Hoy, a pesar de haber calificado al ciclo como un "calvario", el ex "hermanito" decidió volver a cruzar la puerta de la casa más famosa, dejando en evidencia un doble discurso que ya encendió el debate entre los espectadores.
