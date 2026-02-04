Tras agotar en minutos la primera fecha, Rawayana sumó un nuevo show
La reconocida banda llega a Buenos Aires con su "¿Dónde es el after? World Tour y prometen una noche única.
La banda ganadora del GRAMMY® y del Latin GRAMMY®, Rawayana, llevará su aclamado nuevo álbum de estudio, ¿Dónde es el after?, a los escenarios en una ambiciosa nueva gira que iniciará en abril y recorrerá Latinoamérica y España.
El ¿Dónde es el after? World Tour, promovido por Live Nation y Rimas Nation, iniciará el próximo 17 de abril en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, uno de los recintos más importantes de Sudamérica. La gira continúa en mayo, con dos presentaciones confirmadas en España: el 15 de mayo en el Movistar Arena de Madrid y el 17 de mayo en el Palau St. Jordi de Barcelona.
En junio, la agrupación hará su regreso triunfal a México, con shows confirmados en Mérida, Puebla, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, donde debutará en el mítico Palacio de los Deportes capitalino. A mediados de mes, Rawayana visitará El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica antes de dirigirse, en agosto, a Perú, Argentina, Chile y Ecuador.
Rawayana confirmó recientemente su show en el Movistar Arena de Buenos Aires para el día 20 de agosto, donde agotaron las localidades en minutos teniendo que sumar una nueva fecha para el 21 de agosto.
Las entradas para la segunda función ya se encuentran disponibles con todos los medios de pago y un beneficio de 3 cuotas sin interés con tarjetas BBVA Visa a través de www.movistararena.com.ar.
La gira se anuncia a menos de un mes del lanzamiento de su aclamado nuevo álbum de estudio, ¿Dónde Es El After? un ambicioso proyecto de 23 canciones en el que Rawayana se embarca en un viaje sensorial, que nace de la constante búsqueda humana de experiencias que superen lo vivido.
El álbum incluye los temas “La Noche Que No Había Uber”, sencillo con el que Rawayana debutó en la prestigiosa vitrina de Gallery Sessions, y “Reyimiller”, que también marcó el debut de la agrupación en COLORS, una de las plataformas musicales más reconocidas a nivel mundial. El LP, además, está lleno de colaboraciones estelares con artistas de la talla de Elena Rose, Servando y Florentino Primera, Mazzarri, Joaquina, Manuel Turizo, Carín León, DannyLux, Grupo Frontera, Magic Juan, J Quiles y Jowell & Randy.
