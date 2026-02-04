Tras agotar en minutos la primera fecha, Rawayana sumó un nuevo show

La gira se anuncia a menos de un mes del lanzamiento de su aclamado nuevo álbum de estudio, ¿Dónde Es El After? un ambicioso proyecto de 23 canciones en el que Rawayana se embarca en un viaje sensorial, que nace de la constante búsqueda humana de experiencias que superen lo vivido.

El álbum incluye los temas “La Noche Que No Había Uber”, sencillo con el que Rawayana debutó en la prestigiosa vitrina de Gallery Sessions, y “Reyimiller”, que también marcó el debut de la agrupación en COLORS, una de las plataformas musicales más reconocidas a nivel mundial. El LP, además, está lleno de colaboraciones estelares con artistas de la talla de Elena Rose, Servando y Florentino Primera, Mazzarri, Joaquina, Manuel Turizo, Carín León, DannyLux, Grupo Frontera, Magic Juan, J Quiles y Jowell & Randy.