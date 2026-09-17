Tras ganar Gran Hermano, Solange Abraham reveló el plan que Andrea del Boca tenía con ella

Sol Abraham acaba de consagrarse como la gran ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada, pero todavía tiene muy presentes algunos de los momentos más difíciles que atravesó durante su estadía en la casa. Entre ellos, aparece un episodio que tuvo como protagonista a Andrea del Boca y que, según reveló ahora, habría sido mucho más calculado de lo que creyó en aquel momento.