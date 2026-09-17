Tras ganar Gran Hermano, Solange Abraham reveló el plan que Andrea del Boca tenía con ella
La flamante campeona de Gran Hermano: Generación Dorada recordó un tenso episodio que vivió con la actriz y aseguró que detrás de aquella situación hubo una estrategia para desestabilizarla.
Sol Abraham acaba de consagrarse como la gran ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada, pero todavía tiene muy presentes algunos de los momentos más difíciles que atravesó durante su estadía en la casa. Entre ellos, aparece un episodio que tuvo como protagonista a Andrea del Boca y que, según reveló ahora, habría sido mucho más calculado de lo que creyó en aquel momento.
Durante una entrevista después de la final, Sol volvió a hablar de la relación que mantuvo con la actriz y recordó una conversación vinculada con su hija. La situación ocurrió en un momento particularmente sensible para la participante, que atravesaba con mucha angustia la distancia con su familia.
Según contó, Andrea se acercó para hablarle sobre la maternidad y logró que se quebrara emocionalmente. “Yo estaba viviendo los peores días con ese tema y cada vez que me nombraban, me quebraban. Entonces ella vino y me sacó el tema y me empezó a hablar de la maternidad”, recordó.
Sol Abraham no se olvidó de Andrea del Boca al salir de Gran Hermano
Sin embargo, lo que más sorprendió llegó después. Sol aseguró que, una vez afuera de la casa, descubrió un detalle que modificó por completo su percepción de aquella conversación. “Lo planeó en una cámara”, afirmó la campeona, quien sostuvo que existe un registro en el que Andrea habría explicado previamente qué pensaba hacer. “Hay un clip donde ella dice: ‘Voy a hacer esto para afectarla psicológicamente’”, aseguró.
De esta manera, Sol interpretó que el acercamiento de Andrea no había sido simplemente una conversación entre dos madres, sino una maniobra pensada para golpearla emocionalmente dentro del juego.
El vínculo entre ambas ya había quedado marcado por distintos cruces durante el reality. Uno de los más fuertes ocurrió cuando Andrea mencionó a la hija de Sol durante una discusión, algo que provocó una inmediata reacción de la tucumana. “Me parece un golpe rebajo que metas a mi hija en esta conversación”, le había reclamado en aquel momento.
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