El llanto de Araceli González al hablar de Adrián Suar en la mesa de Mirtha Legrand

La actriz recordó el efecto de la lupa pública sobre su familia, especialmente tras el nacimiento de su hijo Tomás (Toto): “Yo le dije a Toto ‘Cuando vos naciste parecía que nacía el príncipe Carlos’”. González diferenció la intimidad familiar de la presión mediática: “Esa es la parte linda de la historia, la que se vive en casa. La parte dolorosa es la que queda en la prensa, y con eso yo no puedo hacer nada”.

El dolor personal se manifestó con fuerza cuando, entre lágrimas, confesó: “Yo solté, trabajé mucho soltar. Es un hombre que amé con toda mi alma y tuve que soltar”. La actriz pidió disculpas por su emoción y explicó su motivación: “Me hace sufrir mucho ver sufrir a mi hijo. Muchas veces el rol de madre es proteger. Yo me dediqué a proteger a mis hijos y a defender lo que tenía que defender por detrás de cámara. Nunca me interesó hacer prensa con esto”.

González reveló que la protección de sus hijos y la necesidad de reconstruirse a sí misma fueron determinantes en su decisión de alejarse de la televisión en ciertos momentos: “Muchas veces me alejé para construirme a mí misma, para dedicarme a Toto y a mi hija”. La actriz también compartió que los últimos años han sido especialmente difíciles, marcados por la pandemia y la muerte de su madre, Rosa Monteferrario, lo que la llevó a priorizar su bienestar y el de su familia.

En el tramo final de la entrevista, González se refirió a su presente sentimental y familiar con Fabián Mazzei con alivio y gratitud: “Hoy estoy con un hombre hermoso, Fabián Mazzei, que ha sanado muchos dolores. Mis hijos lo aman y es mi presente”. Tras un proceso de sanación y aprendizaje, la actriz afirmó haber encontrado en su entorno actual la estabilidad y el afecto que buscaba para ella y sus hijos.