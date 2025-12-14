Araceli González tuvo un gesto lapidario con Facundo Arana en la mesa de Mirtha Legrand
Durante su paso por el programa de Mirtha Legrand, la actriz no solamente lanzó contra su ex, sino también contra su colega. Los detalles.
Durante su participación en el programa La noche de Mirtha, la actriz Araceli González abordó varios aspectos de su vida personal y profesional. En medio de la charla, la conductora le consultó directamente sobre su relación con Facundo Arana a raíz de que la invitada mencionara su último proyecto actoral.
Al escuchar la pregunta, la actriz realizó un gesto ambiguo, denotando cierta duda sobre la respuesta. Finalmente, optó por explicar la naturaleza de sus vínculos profesionales. “Hay personas con las que me llevo muy bien. Es cierto. Y hay personas con las que convivo y convivimos, pero no comemos un asado, por ejemplo. Me pasa eso. Digo, yo no tengo relaciones con todo el mundo”, comentó González, dando a entender que, si bien la relación laboral con el actor es cordial, no comparten una amistad cercana ni momentos fuera de las grabaciones.
Araceli González quiso dejar claro que, aunque mantiene buenas relaciones con sus colegas, esto no significa necesariamente que cultive una amistad profunda con cada persona de su entorno laboral.
En otro momento de la entrevista, Araceli reconoció que, aunque se cuestiona por qué su vida real es "mucho más normal de lo que se imagina el público", en el ambiente del espectáculo se comenta que ella es antipática.
La actriz explicó que esta percepción se originó en sus inicios profesionales, cuando se convirtió en madre muy joven. Esta situación la obligó a asumir grandes responsabilidades desde temprana edad, como la necesidad de comprar su propia casa y mantener a su hija, quien era muy pequeña. Debido a estas obligaciones, su rutina se limitaba a trabajar y luego regresar directamente a su hogar.
González puntualizó que su conducta estaba ligada a sus prioridades familiares: “No hacía lobby ni salía de noche”, expresó. Reconoció que esta actitud de evitar la vida social y nocturna del medio fue interpretada por algunos compañeros y por el ambiente como algo "un poco antipático".
No obstante, la actriz aseguró que ese comportamiento temprano no implica que sea una persona complicada o antipática, ya que tiene sus amigos de la vida y mantiene buenos compañeros en su trabajo.
