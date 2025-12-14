Araceli González tuvo un gesto lapidario con Facundo Arana en la mesa de Mirtha Legrand

González puntualizó que su conducta estaba ligada a sus prioridades familiares: “No hacía lobby ni salía de noche”, expresó. Reconoció que esta actitud de evitar la vida social y nocturna del medio fue interpretada por algunos compañeros y por el ambiente como algo "un poco antipático".

No obstante, la actriz aseguró que ese comportamiento temprano no implica que sea una persona complicada o antipática, ya que tiene sus amigos de la vida y mantiene buenos compañeros en su trabajo.