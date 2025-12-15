Aseguran que Adrián Suar le fue infiel a Araceli González el día de su casamiento: ¿quién es la tercera?

En esa etapa, Adrián Suar vivía su "momento dorado": era joven, carismático y se había erigido como uno de los hombres más influyentes de la televisión argentina gracias a su productora Pol-Ka. Mientras las cámaras cubrían una boda de ensueño en 1997, estas versiones indican que, puertas adentro, ya se respiraba una atmósfera de dolor y tensión.

araceli gonzalez suar

Consultada sobre la recurrencia de Araceli a este tema después de tantos años, Tauro fue categórica: “Ella no termina de hablar por el hijo”. Esta frase sugiere que, a pesar del tiempo transcurrido, el fantasma de la traición reaparece cada vez que la actriz se conmueve al hablar públicamente del vínculo por el bienestar de su descendiente.

La emoción de Araceli González en La Noche de Mirtha (El Trece) se produjo al ser consultada por la conductora sobre su relación con Adrián Suar y su vínculo actual con el padre de su hijo, Tomás “Toto” Kirzner.

Conmovida, González habló de lo arduo que fue el proceso de separación, marcando un contraste con su primer matrimonio, donde sí se logró una reconciliación desde el agradecimiento. La actriz confesó entre lágrimas que "soltar" fue largo y doloroso, explicando que su mayor angustia se centra en el impacto que la situación tuvo en su hijo. La actriz enfatizó que siempre ha elegido proteger a sus hijos en la discreción: “Muchas veces el rol de madre es proteger”, expresó.

araceli llanto mirtha legrand

Pese al dolor, Araceli dejó clara su posición respecto al padre de Toto: siempre hablará bien de él. “Es un hombre muy talentoso, que apostó y cambió la televisión argentina. Muchas veces le digo a Toto que no tiene conciencia de lo que fue su papá”, aseguró, reconociendo el importante legado profesional de Suar.