Dura respuesta de Carmela Moreau a Araceli González por su defensa de la reforma laboral
La actriz, actual emprendedora de una pyme, consideró que era “muy importante” rever la ley actual.
La actriz y empresaria Araceli González quedó envuelta en una polémica tras expresar que, para ella, como dueña de una pyme, era “muy importante” la reforma laboral. En su explicación, reconoció que la situación está "muy difícil" no solo por la baja del consumo sino también por los impuestos y las leyes actuales.
En los últimos años Araceli le puso un parate a la actuación y decidió sumarse al mundo de los emprendedores. Actualmente, es dueña de propia empresa de cosméticos y skin care: “Me va muy bien, pero es muy difícil. Por eso espero que la economía del país funcione”, expresó durante su visita al programa de Mirtha Legrand el sábado.
En ese sentido, indicó: "La reforma laboral para mí es importante. Yo que tengo una empresa chiquita y tengo muy pocos empleados, se me hace muy difícil todo. Y además también está el escenario: bajó el consumo. Puedo hablar de eso porque desde junio que llegué a Argentina recibí una piña en la nariz”.
“Yo vivo la diaria. No soy una empresa multinacional, vamos paso a paso”, aclaró y enfatizó: “Las Pymes estamos tratando de sobrevivir, es muy difícil. Hablo por mí y por muchos amigos que tienen pequeñas empresas. Todo va en contra, los impuestos, las leyes laborales, los empleados... Y mirá que vengo de una familia que todos eran empleados”.
“Está muy difícil despedir. A veces uno tiene la razón como empleador sobre una situación clara y le tenés miedo al empleado”, sostuvo González, pronunciando así una de las frases que más polémica causó. “A mí me encanta dar trabajo. Mi pequeña empresa da trabajo. Mis empleadas son todas mujeres y las cuido y las respeto mucho”, cerró sobre el tema.
La respuesta de Carmela Moreau a Araceli González
Las repercusiones en redes sociales fueron varias y la actriz se posicionó como uno de los temas en tendencia durante el fin de semana. Entre los comentarios, Carmela Moreau, secretaria general del partido Igualar, lanzó una dura respuesta a los dichos de González.
“Araceli, las ganancias de tu empresa no caen del cielo: existen gracias al esfuerzo y a las capacidades de los trabajadores. Como empleadora, podés despedir, pero eso no te habilita a desconocer tus obligaciones. La indemnización no es una concesión ni un favor: es un derecho legal del trabajador”, le aclaró en un posteo publicado en la red social X.
Y cerró: “Si no querés asumir ese costo, entonces deberías plantearte otro modelo, como una cooperativa, donde las responsabilidades y las ganancias se repartan por igual. Claro que eso implicaría dejar de quedarte siempre con la mayor parte. Esto no es ideológico ni opinable: es una cuestión básica de justicia”.
