Dura respuesta de Carmela Moreau a Araceli González por su defensa de la reforma laboral

La respuesta de Carmela Moreau a Araceli González

Las repercusiones en redes sociales fueron varias y la actriz se posicionó como uno de los temas en tendencia durante el fin de semana. Entre los comentarios, Carmela Moreau, secretaria general del partido Igualar, lanzó una dura respuesta a los dichos de González.

“Araceli, las ganancias de tu empresa no caen del cielo: existen gracias al esfuerzo y a las capacidades de los trabajadores. Como empleadora, podés despedir, pero eso no te habilita a desconocer tus obligaciones. La indemnización no es una concesión ni un favor: es un derecho legal del trabajador”, le aclaró en un posteo publicado en la red social X.

Y cerró: “Si no querés asumir ese costo, entonces deberías plantearte otro modelo, como una cooperativa, donde las responsabilidades y las ganancias se repartan por igual. Claro que eso implicaría dejar de quedarte siempre con la mayor parte. Esto no es ideológico ni opinable: es una cuestión básica de justicia”.

Carmela Moreau - araceli gonzalez