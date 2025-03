Tras seis años, Paulo Londra anunció su show en Buenos Aires

Con producción de DF Entertainment y BUENA, la espectacular vuelta de Paulo está confirmada para el sábado 7 de junio en el Movistar Arena. Las entradas para esta cita estarán disponibles en preventa para los clientes BBVA desde el 17 de marzo a las 10:00 horas en hasta 6 cuotas sin interés, y en una instancia de venta general desde el 18 de marzo, también a las 10:00 horas, a través de www.movistararena.com.ar

Su música jamás se detuvo y su huella es y será imborrable para una generación entera, por eso era tan necesaria su presencia arriba de los escenarios. Paulo volvió para quedarse muy cerca de su gente, porque no hay nada como volver a presentarse en casa, y así será este 2025.

Paulo Londra se encuentra presentando su nuevo EP “Versus”, su trabajo más íntimo, que marca una reconexión con sus raíces: el trap. En este recorrido de seis canciones, Paulo buscó transmitir su lucha interna, la superación y resiliencia, expresándolo con su auténtico estilo reflexivo, con el talento de llegar con sus letras muy profundo, sin dudas un material que acompaña a la perfección este nuevo ciclo de shows y reencuentros.

