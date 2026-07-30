Tremendo cambio de look: Nicki Nicole sorprendió a todos con su transformación

A ese desafío musical se suma su participación en la nueva edición de Popstars, donde integra el jurado del histórico programa que regresó a la televisión con una propuesta renovada. Allí comparte espacio con otros referentes de la industria y ya protagonizó varios momentos que tuvieron amplia repercusión en las redes sociales.

En las últimas semanas también publicó imágenes del detrás de escena de las grabaciones del ciclo y videos donde aparece interpretando canciones junto a Ángela Torres. Ese intercambio artístico fue muy celebrado por sus seguidores, quienes destacaron la química entre ambas y comenzaron a especular con una futura colaboración musical.

La experimentación estética no representa una novedad en la carrera de Nicki. A lo largo de los últimos años la cantante modificó en varias oportunidades su peinado y el largo de su cabello, aunque siempre mantuvo como sello distintivo su característico tono castaño oscuro. En octubre del año pasado, por ejemplo, ya había sorprendido con una melena mucho más corta, demostrando una vez más su gusto por reinventarse.

Ahora, con un nuevo disco en camino, una fuerte presencia en televisión y una imagen completamente renovada, la artista vuelve a posicionarse como una de las principales referentes de la música urbana argentina.