Tremendo cambio de look: Nicki Nicole sorprendió a todos con su transformación
La cantante rosarina presentó un cambio de imagen que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. La renovación acompaña la llegada de “JPT”, su disco.
Nicki Nicole volvió a captar la atención de millones de seguidores al mostrar un cambio de look que no tardó en convertirse en tendencia. En un momento de intensa actividad profesional y mientras ultima los detalles del lanzamiento de su próximo álbum, la artista rosarina decidió renovar por completo su imagen, una transformación que, según dejó entrever, representa el inicio de una nueva etapa tanto en lo musical como en lo personal.
La cantante compartió varias fotografías en su cuenta de Instagram donde exhibió un estilo diferente al que había lucido durante los últimos meses. Si bien días atrás ya había sorprendido con un flequillo recto, ahora fue un paso más allá al incorporar una llamativa mecha rubia sobre uno de los laterales de su cabellera castaña, un detalle que generó una inmediata repercusión entre sus fanáticos.
La publicación superó rápidamente el medio millón de "me gusta" y estuvo acompañada por un mensaje que despertó aún más expectativa de cara a su próximo trabajo discográfico. “Adentrándome paso a paso a la nueva era. JPT viene para quedarse”, escribió la artista, confirmando que el cambio de imagen forma parte de la identidad que tendrá su nuevo proyecto.
Nicki Nicole mostró su cambio de look y causó furor: “Viene para quedarse”
La reacción de sus seguidores fue inmediata. Miles de usuarios inundaron la sección de comentarios con mensajes de admiración y apoyo hacia la cantante. Entre los elogios podían leerse frases como “Cada día más linda”, “Qué mujer bella por dios”, “Todo te queda bien”, “Preciosa”, “Todos los looks te quedan hermoso”, “¡Esa energía! Súper” y “Quedé enamorado”, reflejando el entusiasmo que despertó la nueva estética de la rosarina.
La transformación no responde únicamente a una cuestión visual. Nicki atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y el lanzamiento de "JPT" aparece como una de las apuestas más ambiciosas desde su irrupción en la escena urbana. La propia cantante describió el álbum como una especie de bitácora personal construida a lo largo de dos años de trabajo, en la que plasmó distintas experiencias y procesos creativos.
A ese desafío musical se suma su participación en la nueva edición de Popstars, donde integra el jurado del histórico programa que regresó a la televisión con una propuesta renovada. Allí comparte espacio con otros referentes de la industria y ya protagonizó varios momentos que tuvieron amplia repercusión en las redes sociales.
En las últimas semanas también publicó imágenes del detrás de escena de las grabaciones del ciclo y videos donde aparece interpretando canciones junto a Ángela Torres. Ese intercambio artístico fue muy celebrado por sus seguidores, quienes destacaron la química entre ambas y comenzaron a especular con una futura colaboración musical.
La experimentación estética no representa una novedad en la carrera de Nicki. A lo largo de los últimos años la cantante modificó en varias oportunidades su peinado y el largo de su cabello, aunque siempre mantuvo como sello distintivo su característico tono castaño oscuro. En octubre del año pasado, por ejemplo, ya había sorprendido con una melena mucho más corta, demostrando una vez más su gusto por reinventarse.
Ahora, con un nuevo disco en camino, una fuerte presencia en televisión y una imagen completamente renovada, la artista vuelve a posicionarse como una de las principales referentes de la música urbana argentina.
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