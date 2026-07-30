Alerta por juguete tóxico: prohíben el Squeezy Dumpling por un grave riesgo químico
Se detectó que el producto viral contenía benceno, una sustancia cancerígena. Un caso similar ya se había registrado en Reino Unido.
A dos semanas del Día del Niño, el Gobierno ordenó retirar del mercado un juguete viral tras detectar que representa un grave riesgo para la salud. Se trata del Squeezy Dumpling, un objeto antiestrés que fue denunciado por contener niveles de benceno muy superiores a los permitidos. Un caso similar ya se había registrado en Reino Unido.
La decisión se tomó luego de una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. Según informaron las autoridades, los análisis revelaron que el producto contiene 20 mg/kg de benceno, cuando el límite legal es de 5 mg/kg, es decir, cuatro veces más de lo permitido.
El benceno es una sustancia considerada cancerígena y puede ingresar al organismo no solo si se ingiere el juguete, sino también por contacto con la piel o por inhalación, lo que llevó a las autoridades a calificar la situación como un "grave riesgo químico", especialmente para los niños.
“El Squeezy Dumpling presenta un grave riesgo químico, al detectarse la presencia de benceno en concentraciones que superan los límites legales permitidos. Esta sustancia tóxica puede ingresar al organismo por inhalación o contacto directo con la piel, aún sin ser ingerida”, expresó la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial en el texto.
Además de la presencia de esta sustancia tóxica, el Squeezy Dumpling presentaba otras irregularidades. Según se informó, el juguete no contaba con el Marcado de Conformidad, carecía de la identificación del importador y tampoco incluía las advertencias de seguridad en castellano, requisitos obligatorios para su comercialización en el país.
Desde el Gobierno señalaron que el producto se vendía tanto en comercios físicos como en plataformas digitales de toda la Argentina, por lo que ya se dio aviso a las autoridades provinciales para que realicen inspecciones y retiren los juguetes que estén a la venta.
La medida busca “resguardar la salud de los consumidores, en particular la de los niños”, según informaron en un comunicado.
La investigación que derivó en esta medida tiene un antecedente internacional. El mismo juguete había sido retirado previamente del mercado en el Reino Unido, luego de que organismos de control europeos detectaran el mismo problema relacionado con la presencia de benceno. Esos informes sirvieron de respaldo para la denuncia presentada por Cámara Argentina de la Industria del Juguete.
Qué hacer con el juguete tóxico Squeezy Dumpling
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, difundió una serie de recomendaciones para quienes ya hayan comprado el Squeezy Dumpling.
La principal medida es dejar de usarlo inmediatamente y colocarlo dentro de una bolsa resistente, cerrarla correctamente e identificarla antes de tirarla a la basura. También aconsejan lavarse bien las manos con agua y jabón después de manipular el producto para evitar cualquier posible exposición a la sustancia.
Qué datos tiene que tener un juguete para ser considerado seguro
En paralelo, desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete insistieron en la importancia de revisar siempre el envase antes de comprar cualquier producto. Recomendaron verificar que tenga los datos del importador responsable, las advertencias de seguridad escritas en castellano y el Marcado de Conformidad, identificado con un código QR acompañado por las siglas AR y dos tildes.
"Si alguno de esos tres elementos falta, no lo compren. No importa si el juguete se ve lindo, si es viral en redes o si el precio es tentador: sin esos datos, no hay nadie que responda si algo le pasa a su hijo”, advirtió Matías Furió, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.
La advertencia cobra especial relevancia a pocas semanas del Día del Niño, una fecha en la que aumenta considerablemente la compra de juguetes.
“Estamos en las vísperas del Día del Niño, que tendrá lugar el domingo 16 de agosto, por lo que le pedimos a cada padre y madre que, antes de comprar cualquier juguete, miren el envase”, remarcó el titular de la CAIJ.
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