Alerta por juguete tóxico: prohíben el Squeezy Dumpling por un grave riesgo químico

Se detectó que el “Squeezy Dumpling” tenía niveles de benceno cuatro veces superiores al límite legal

Desde el Gobierno señalaron que el producto se vendía tanto en comercios físicos como en plataformas digitales de toda la Argentina, por lo que ya se dio aviso a las autoridades provinciales para que realicen inspecciones y retiren los juguetes que estén a la venta.

La medida busca “resguardar la salud de los consumidores, en particular la de los niños”, según informaron en un comunicado.

La investigación que derivó en esta medida tiene un antecedente internacional. El mismo juguete había sido retirado previamente del mercado en el Reino Unido, luego de que organismos de control europeos detectaran el mismo problema relacionado con la presencia de benceno. Esos informes sirvieron de respaldo para la denuncia presentada por Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

Qué hacer con el juguete tóxico Squeezy Dumpling

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, difundió una serie de recomendaciones para quienes ya hayan comprado el Squeezy Dumpling.

La principal medida es dejar de usarlo inmediatamente y colocarlo dentro de una bolsa resistente, cerrarla correctamente e identificarla antes de tirarla a la basura. También aconsejan lavarse bien las manos con agua y jabón después de manipular el producto para evitar cualquier posible exposición a la sustancia.

Medidas en caso de haber comprado el juguete tóxico

Qué datos tiene que tener un juguete para ser considerado seguro

En paralelo, desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete insistieron en la importancia de revisar siempre el envase antes de comprar cualquier producto. Recomendaron verificar que tenga los datos del importador responsable, las advertencias de seguridad escritas en castellano y el Marcado de Conformidad, identificado con un código QR acompañado por las siglas AR y dos tildes.

"Si alguno de esos tres elementos falta, no lo compren. No importa si el juguete se ve lindo, si es viral en redes o si el precio es tentador: sin esos datos, no hay nadie que responda si algo le pasa a su hijo”, advirtió Matías Furió, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

La advertencia cobra especial relevancia a pocas semanas del Día del Niño, una fecha en la que aumenta considerablemente la compra de juguetes.

“Estamos en las vísperas del Día del Niño, que tendrá lugar el domingo 16 de agosto, por lo que le pedimos a cada padre y madre que, antes de comprar cualquier juguete, miren el envase”, remarcó el titular de la CAIJ.