La reflexión de la pareja de Lisandro Martínez: "Dejemos de romantizar a un padre por..."

“Claro que se valora y se reconoce, pero no debería parecernos extraordinario que un papá ejerza su paternidad”, concluyó López Benítez al cierre de su publicación.

La familia disfrutó del fin de semana en el terreno entrerriano rodeados de verde, chimenea encendida y la gastronomía típica de la región. Entre fotos al aire libre con la pequeña Aurora y platos clásicos como la milanesa a la napolitana con puré, la pareja cerró su paso por el país antes de retomar sus responsabilidades profesionales en Europa.