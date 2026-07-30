La reflexión de la pareja de Lisandro Martínez: "Dejemos de romantizar a un padre por..."
Muri López Benítez compartió la reflexión en su cuenta de Instagram luego de que un video del defensor con su hija Aurora generara todo tipo de comentarios.
Tras su participación en el Mundial 2026, el defensor del Manchester United, Lisandro Martínez, regresó a la ciudad entrerriana de Gualeguay para disfrutar de unos días en familia. El deportista viajó acompañado por su pareja, Muri López Benítez, y por su pequeña hija Aurora, de un año. Durante la estadía en su tierra natal, un video doméstico del futbolista barriendo junto a la niña generó una inmediata repercusión en las redes sociales.
En la grabación se puede observar al jugador compartiendo un momento cotidiano con su hija, ambos equipados con escoba y palita. La secuencia desató una ola de comentarios entre los usuarios, donde se leyeron mensajes como “Licha papá siempre será el mejor Licha”, “Con este video subió la tasa de natalidad”, “Qué lindo un padre siendo padre” y “Licha sos perfecto”.
La respuesta de Muri López Benítez sobre la romantización del rol paterno
Ante el impacto de la publicación, López Benítez expuso un intercambio privado donde un allegado expresaba entre risas: “Todos en las redes ‘Ay, Licha, Licha con la nena y la escoba’, la pobre madre vomitada 15 horas sin pegar un ojo”. A partir de ese mensaje, la pareja del futbolista decidió publicar un extenso texto para sentar su postura sobre el tratamiento que reciben los hombres cuando asumen tareas del hogar.
“Aprovecho esta conversación entre amigos para decir algo que siempre he pensado: dejemos de romantizar a un padre por el simple hecho de cumplir con su rol y hacer lo que le corresponde”, manifestó la influencer a través de sus historias de Instagram. Asimismo, aclaró que la intención no era criticar al jugador, destacando su nivel de compromiso cotidiano: “Licha es un padrazo porque se preparó para esto, porque lo deseaba, porque entendió la responsabilidad que implica ser papá y porque asumió el papel que le toca desempeñar”.
Profundizando sobre la crianza compartida, López Benítez enfatizó que este tipo de acciones deben ser la norma dentro de cualquier hogar. La influencer remarcó la importancia de dejar de tratar los deberes básicos del cuidado como acciones excepcionales: “Mejor normalicemos que estar presente, cuidar, criar, involucrarse y responsabilizarse también es parte de ser padre. No son ‘méritos extra’, son responsabilidades que vienen con traer —de manera planeada o no— una vida a este mundo”.
“Claro que se valora y se reconoce, pero no debería parecernos extraordinario que un papá ejerza su paternidad”, concluyó López Benítez al cierre de su publicación.
La familia disfrutó del fin de semana en el terreno entrerriano rodeados de verde, chimenea encendida y la gastronomía típica de la región. Entre fotos al aire libre con la pequeña Aurora y platos clásicos como la milanesa a la napolitana con puré, la pareja cerró su paso por el país antes de retomar sus responsabilidades profesionales en Europa.
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