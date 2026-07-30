Se estrenó "El diablo viste a la moda 2" en streaming: en qué plataforma se puede ver
Protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep, la secuela de "El diablo viste a la moda" fue un éxito en los cines y ahora llegó a una plataforma.
En un Hollywood saturado de superhéroes, explosiones digitales y secuelas que nadie pidió, el anuncio y posterior estreno de la continuación de "El diablo viste a la moda" se sintió como una bocanada de aire fresco en una oficina cerrada. Y para quienes no pudieron verla en el cine, ya la tienen disponible en streaming.
La falta de este tipo de producciones y de verdaderas estrellas de Hollywdoo en la última década obligó a los cinéfilos a conformarse con comedias románticas genéricas de bajo presupuesto que carecen de la mordacidad de la obra original.
Volver a ver a Meryl Streep encarnando a esa jefa implacable que todos aman odiar es confirmar que el carisma no tiene reemplazo. Era necesario porque el cine actual necesitaba recordar que se puede ser comercial sin perder la elegancia y que un guion inteligente puede ser más explosivo que cualquier efecto especial.
Miranda Priestly regresa a un mundo donde el periodismo de moda cambió radicalmente, donde los influencers creen tener el poder que antes solo tenía una revista de lomo ancho. Ese choque de mundos es el conflicto que el género pedía a gritos para actualizarse sin perder su esencia.
En qué plataforma de streaming puede verse "El Diablo viste a la moda 2"
Para los que prefieren disfrutar de los desplantes de Miranda desde la comodidad de su sillón (y sin el riesgo de ser juzgados por su elección de calzado), la película ya se encuentra disponible en el catálogo de Disney+.
El film viene de un gran éxito en los cines y, como sucede con las grandes exclusivas, se tomó su tiempo para brillar en la pantalla grande antes de pasar al streaming. De esta manera, desde este jueves 30 de julio, la comedia con Anne Hathaway y Meryl Streep se encuentra en la plataforma.
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