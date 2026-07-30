Wanda y Zaira Nara confirmaron qué pasó entre ellas: "Son muy tóxicos"

Durante el desarrollo del video, las hermanas repasaron los mensajes recibidos a raíz del presunto conflicto y decidieron encarar la situación de manera tajante. Ambas remarcaron ante la audiencia: “Chicos, son muy tóxicos. Obvio que está todo bien entre nosotras. Lo que no está bien es la velocidad con la que se propaga la toxicidad en las redes sociales”.