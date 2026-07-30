Wanda y Zaira Nara confirmaron qué pasó entre ellas: "Son muy tóxicos"
Las hermanas Nara reaparecieron juntas en Instagram tras el revuelo que se armó entre ellas. Conocé todos los detalles de lo que pasó.
Las hermanas Zaira y Wanda Nara salieron a responder sobre las versiones de un supuesto enfrentamiento familiar que circulaban en plataformas digitales. A través de una publicación compartida en sus cuentas oficiales, la conductora y la empresaria desmintieron cualquier pelea, revelando la estrategia detrás del revuelo generado en las redes sociales durante los últimos días.
Al comienzo del video publicado en la plataforma Instagram, la ex conductora de "MasterChef" dio inicio al descargo expresando: “Queríamos hablar un poco del revuelo que se armó”, a lo que la modelo reaccionó sorprendida al señalar: “¿Qué? No, no puedo creer cómo hablan de vos acá“.
Durante el desarrollo del video, las hermanas repasaron los mensajes recibidos a raíz del presunto conflicto y decidieron encarar la situación de manera tajante. Ambas remarcaron ante la audiencia: “Chicos, son muy tóxicos. Obvio que está todo bien entre nosotras. Lo que no está bien es la velocidad con la que se propaga la toxicidad en las redes sociales”.
La verdad detrás de la supuesta pelea entre Wanda y Zaira Nara: una publicidad
En esa misma línea, las mediáticas aprovecharon la repercusión para enviar una reflexión sobre el uso de la tecnología y las dinámicas virtuales. De manera conjunta, advirtieron que “está bueno bajar el tiempo en pantalla y tomar con pinzas lo que lees en redes o pensarlo dos veces antes de comentar algo o convertirte en un troll. Menos mentiras, menos hate, más desinfección”.
El motivo detrás de la supuesta mala relación respondió únicamente a una estrategia de marketing publicitario. Toda la secuencia de acciones formó parte de una acción promocional para una firma de productos de limpieza, donde los comportamientos en el entorno digital fueron fríamente calculados.
Para dar por cerrado el tema y confirmar la naturaleza del proyecto comercial, la empresaria acompañó el contenido audiovisual con una frase contundente en la descripción de la publicación, donde sostuvo: "Una story, un unfollow, algunas teorías y en pocas horas se armó tremendo caos y hate en redes".
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