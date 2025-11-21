Una imagen al natural de la China Suárez se volvió viral: el detalle que llamó la atención
En las redes comenzó a circular una foto comparativa: una publicación de la China Suárez en Instagram junto a otra tomada por un fan, sin maquillaje ni filtros.
El reciente paso de la China Suárez por el país volvió a dar que hablar, como es costumbre, no solo por su presencia junto a Mauro Icardi, sino por las entrevistas cargadas de tensión que ofreció en televisión y circularon por todos los portales y redes sociales. Su visita coincidió con la presentación oficial en Argentina de la serie Hija del fuego: la venganza de la bastarda de Disney+, y tras cumplir con los compromisos laborales, la actriz emprendió el regreso a Turquía, donde el futbolista retomó sus actividades en el Galatasaray.
Sin embargo, fue fuera del ámbito promocional donde una imagen comenzó a viralizarse. En los últimos días, un fan compartió una foto de la China Suárez completamente al natural, sin edición ni filtros, lo que provocó una ola de debates en X. El detalle que más llamó la atención no solo fue su aspecto sin make up, sino también las comparaciones con las imágenes que la actriz suele subir a sus redes.
Mientras muchos usuarios celebraron su apariencia genuina y destacaron su belleza sin retoques, otros apuntaron a un presunto abuso de filtros en sus publicaciones habituales. En medio de la discusión, aparecieron voces que defendieron a la actriz con frases tajantes y otras que cuestionaron el contraste entre lo digital y lo cotidiano.
Entre los comentarios se pudieron leer mensajes como: "Ay chicas por favor. Yo la odio eh pero no podemos negar que es hermosa con y sin maquillaje", seguido de otros como "Si tenes alguna duda podes verla en su nueva serie, esta bellísima, ¿o eso tambien se edita?".
Tampoco faltaron quienes recordaron sus recientes apariciones televisivas: "En TV con Pergolini y con Moría estaba divina". O quienes intentaron poner fin a la discusión estética con humor: "Amo que quieran seguir insistiendo con que en realidad no es linda jajaja bardeenla por otra cosa de ultima pero ya todos sabemos lo hermosa que es".
Incluso hubo reflexiones sobre el debate en sí: "Esto significa que nadie se ve en persona como se muestra en las redes".
