Una imagen al natural de la China Suárez se volvió viral: el detalle que llamó la atención

El reciente paso de la China Suárez por el país volvió a dar que hablar, como es costumbre, no solo por su presencia junto a Mauro Icardi, sino por las entrevistas cargadas de tensión que ofreció en televisión y circularon por todos los portales y redes sociales. Su visita coincidió con la presentación oficial en Argentina de la serie Hija del fuego: la venganza de la bastarda de Disney+, y tras cumplir con los compromisos laborales, la actriz emprendió el regreso a Turquía, donde el futbolista retomó sus actividades en el Galatasaray.