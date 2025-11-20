Desde Turquía, Mauro Icardi y la China Suárez sorprendieron con un movimiento tan romántico como calculado
Recién instalados en Estambul, el futbolista y la actriz causaron sensación en sus seguidores con una acción que no pasó desapercibida.
Recién instalado nuevamente en Turquía, Mauro Icardi dio muestra de que, aun después de horas de vuelo, mantiene intacto su estilo y su buena predisposición. Al llegar a su hogar en Estambul, el futbolista se ubicó en su amplio living, un ambiente que podría aparecer sin problemas en una revista de decoración: el león emblema del Galatasaray presidiendo el espacio y un televisor gigante que domina la escena, similar a una pantalla de cine.
En lugar de optar por descansar frente a una película clásica, eligió compartir una postal que generó sonrisas en redes: tenía lista la plataforma para ver “La hija del fuego”, la producción de Disney+ encabezada por su pareja, China Suárez.
En la historia, Icardi acompañó la fotografía con la frase “Maratón con mi amor”, sumando una serie de emoticones que funcionaron como un guiño directo a la situación. Entre pochoclos, una claqueta de cine y una pequeña casita que sugería un plan íntimo y tranquilo, dejó entrever que la noche tendría un rumbo definido. Además, agregó el nombre de su pareja coronado por un emoji de fuego, un detalle que conectó tanto con el título de la serie como con la complicidad que suele mostrar la pareja.
Pero lo que terminó generando mayor curiosidad entre quienes siguen la vida del delantero y la actriz fue un detalle fuera de lo común: la reproducción no estaba configurada ni en turco, el idioma local, ni en español. En cambio, Icardi eligió verla en inglés, algo que muchos tomaron como un gesto de interés, dedicación o simplemente una forma de acompañar el estreno de su compañera desde otro ángulo. Para varios, ese pequeño detalle sumó aún más encanto a toda la escena compartida.
La imagen del living perfectamente ambientado, con la pantalla mostrando a la protagonista de la ficción, circuló a gran velocidad. Entre los seguidores, la publicación fue interpretada como una señal de apoyo absoluto hacia el nuevo proyecto de Suárez y, al mismo tiempo, como un gesto de cercanía que no pasó inadvertido.
No es habitual que alguien decida iniciar una maratón en otro idioma apenas regresa a casa, y esa elección reforzó la lectura general: Icardi quiso acompañar, celebrar y sumarse al entusiasmo de su pareja por el lanzamiento de la serie.
