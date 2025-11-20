Desde Turquía, Mauro Icardi y la China Suárez sorprendieron con un movimiento tan romántico como calculado

En la historia, Icardi acompañó la fotografía con la frase “Maratón con mi amor”, sumando una serie de emoticones que funcionaron como un guiño directo a la situación. Entre pochoclos, una claqueta de cine y una pequeña casita que sugería un plan íntimo y tranquilo, dejó entrever que la noche tendría un rumbo definido. Además, agregó el nombre de su pareja coronado por un emoji de fuego, un detalle que conectó tanto con el título de la serie como con la complicidad que suele mostrar la pareja.