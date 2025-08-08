Una Obra Redonda vuelve a Capital con show renovado: nuevas escenas y canciones
El homenaje multisensorial a Patricio Rey tiene este domingo una nueva función de "La Emulación del Infierno y sus Placeres". Se espera la presencia de un invitado sorpresa.
Una Obra Redonda, el emocionante espectáculo sobre la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota vuelve a la Ciudad de Buenos Aires con nuevas escenas y canciones de su show "La Emulación del Infierno y sus Placeres".
Será el domingo 17 de agosto a las 19 horas en The Roxy. En una función especial, con invitados sorpresas, apta para toda la familia (Mayores de 7 años). Las entradas ya están a la venta por @allaccessargok
El espectáculo cuenta con una banda en vivo, más de 15 artistas en escena, tesoros del baúl de Patricio Rey, imágenes históricas e inéditas –cedidas por el Mono Rocambole- y un presentador que realiza un relato cronológico del período que va entre 1976 y 2001. Una Obra es… también es una paleta socio-política del país que aborda los padecimientos e inquietudes de las juventudes.
"Te vas a emocionar, sentir bronca, dolor, goce, comunión. Vení a revivir la historia de Los Redondos que es también la tuya, tu adolescencia, tus recuerdos como tesoros, tus placeres alborotados, tu presente doliente", promete Una Obra Redonda, que recibió buenos augurios del propio Indio Solari, Skay Beilinson y la mayoría de Los Redondos.
Gloria Carra, Lucas Solari -sobrino del Indio- y Beto Olguín de Los Pérez García ya asistieron al show, que este domingo 17 de agosto promete contar, además, con un invitado sorpresa.
Las voces de los realizadores y protagonistas de Una Obra Redonda
Fernando Casas, guionista y uno de los actores: “Salir de gira con la Obra siempre fue nuestro anhelo. Tenemos mucha ilusión de cómo vaya a aceptarla el público. Conozco al público del mal llamado interior del país, es voraz, y agradecido cuando vas a su ciudad”.
Gerardo Anchava, productor general: “Como producción general nuestras expectativas de esta gira a cuyo son enormes, será la primera de muchas y al margen del gran esfuerzo que venimos realizando queremos disfrutarla, para nosotros será un gran desafío pero a su vez una gran motivación trabajar en conjunto con productores locales de la talla de Diego Sosa, que la gente de San Luis y San Rafael se preparen para poder vivir esta experiencia ricoteraúnica”.
Leonardo Melis, productor artístico: “Nuestro propósito es conmover. Desde la puesta en escena al sonido de la banda, el relato, las imágenes… estar en todos los detalles para que el público vuelva a sentir todo aquello que le pasó y le pasa con Los Redondos”.
Otras funciones de Una Obra Redonda
- Sábado 6 de septiembre – Comuna, San Luis
- Domingo 7 de septiembre – Excélsior, San Rafael, Mendoza
- Sábado 13 de septiembre en Teatro UOM de La Matanza
