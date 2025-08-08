Una Obra Redonda vuelve a Capital con show renovado: nuevas escenas y canciones

image

Las voces de los realizadores y protagonistas de Una Obra Redonda

Fernando Casas, guionista y uno de los actores: “Salir de gira con la Obra siempre fue nuestro anhelo. Tenemos mucha ilusión de cómo vaya a aceptarla el público. Conozco al público del mal llamado interior del país, es voraz, y agradecido cuando vas a su ciudad”.

Gerardo Anchava, productor general: “Como producción general nuestras expectativas de esta gira a cuyo son enormes, será la primera de muchas y al margen del gran esfuerzo que venimos realizando queremos disfrutarla, para nosotros será un gran desafío pero a su vez una gran motivación trabajar en conjunto con productores locales de la talla de Diego Sosa, que la gente de San Luis y San Rafael se preparen para poder vivir esta experiencia ricoteraúnica”.

Leonardo Melis, productor artístico: “Nuestro propósito es conmover. Desde la puesta en escena al sonido de la banda, el relato, las imágenes… estar en todos los detalles para que el público vuelva a sentir todo aquello que le pasó y le pasa con Los Redondos”.

Otras funciones de Una Obra Redonda

Sábado 6 de septiembre – Comuna, San Luis

Domingo 7 de septiembre – Excélsior, San Rafael, Mendoza

Sábado 13 de septiembre en Teatro UOM de La Matanza