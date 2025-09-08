Rodrigo de Paul y Tini Stoessel fueron a ver a Lali Espósito a Vélez

tini de paul lali

Después del concierto, Tini publicó una foto en sus redes sociales, arrobando a Lali con la palabra "Hermosa" y emojis de corazones y fueguitos. En 2018, en una conferencia de prensa, ambas se abrazaron y Lali dejó una frase para recordar: “No nos queda más que disfrutar con Tini y no hacer caso a la gilada, como decimos en el barrio”. Tini estuvo de acuerdo y agregó que estaba muy feliz de compartir el escenario con ella.

El reciente encuentro en Vélez fue una muestra más de la buena sintonía entre las dos figuras más importantes del pop argentino, demostrando que la convivencia, el cariño y el respeto son posibles. Los rumores quedaron en el pasado, y el presente es una celebración para sus fanáticos, que disfrutan y aplauden cada paso de sus artistas favoritas.