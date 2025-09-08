Susana Giménez: "No me sorprendió el resultado de las elecciones, ya Milei había dicho que serían parejas"
La conductora fue abordada por la prensa para conocer su opinión sobre el triunfo de Fuerza Patria y no disimuló su disgusto: "Ya saben que no soy peronista".
Tras la aplastante victoria de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza en las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires, la prensa abordó a Susana Giménez mientras la diva se disponía a asistir a una reunión de trabajo. Como era de esperarse, la conductora fue consultada por el resultado y lanzó una afirmación algo equivocada al inicio:
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario