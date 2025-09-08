El video donde Luis Majul había anticipado un "recontra híper batacazo de Javier Milei" en Provincia

"Si proyectamos los indecisos la diferencia a favor de La Libertad Avanza es de 11 puntos", insistió Isasi ante el entusiasmo de Majul.

"Eso no es batacazo, es recontra híper batacazo" de Javier Milei, celebró exultante el vocero extraoficial de la Casa Rosada.

"(Verónica) Magario no puede reterner en la Tercera Sección lo que (Sergio) Massa había logrado en la última elección", pronosticó, muy segura, Isasi. Magario se impuso en la Tercera Sección electoral con el 53,97% y casi duplicando al candidato de Milei y Mauricio Macri, Maximiliano Bondarenko, que apenas cosechó el 28,43% de los votos. a errándole al pronóstico de manera

"La Libertad Avanza con el PRO tienen todo para sí, no tienen nadie que le esté sacando ese voto de centroderecha y lo tienen a Milei en el conurbano haciendo caravana. Hace cuántos años que no vemos a un líder que tenga carisma que haga caravana y que la gente lo quiera seguir. Eso el peronismo no lo puede brindar", siguió Isasi ante el asentimiento de Majul.