El video donde Luis Majul había anticipado un "recontra híper batacazo de Javier Milei" en Provincia
Previo a las elecciones en provincia de Buenos Aires, el periodista militante se mostró más optimista que el más libertario de los libertarios y quedó en ridículo.
El periodista y vocero extra oficial del gobierno de Javier Milei, Luis Majul, era, en la previa de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, uno de los más optimistas. De hecho, sus vaticinios fueron puestos en duda incluso por los más libertarios entre los libertarios.
Pero ello no amilanó a un convencido Majul y hasta se animó a vaticinar "un recontra híper batacazo de Javier Milei" en la provincia de Buenos Aires.
Las urnas le dieron una fuerte cachetada de realidad sin embargo y le asestaron al gobierno libertario y sus vocero mediáticos un golpe duro de asimilar.
Para sustentar su optimismo Majul llevó al piso del ultraoficialista LN+ a Ivana Isasi de la consultora Isasi-Burdman que anticipó una victoria de La Libertad Avanza por sobre los candidatos de Fuerza Patria de 10 puntos porcentuales. Con el diario del lunes quedó claro que Isasi fue, entre todas las consultoras que midieron la intención de voto de los bonaerenses, la que más lejos estuvo de anticipar el resultado final.
"Si proyectamos los indecisos la diferencia a favor de La Libertad Avanza es de 11 puntos", insistió Isasi ante el entusiasmo de Majul.
"Eso no es batacazo, es recontra híper batacazo" de Javier Milei, celebró exultante el vocero extraoficial de la Casa Rosada.
"(Verónica) Magario no puede reterner en la Tercera Sección lo que (Sergio) Massa había logrado en la última elección", pronosticó, muy segura, Isasi. Magario se impuso en la Tercera Sección electoral con el 53,97% y casi duplicando al candidato de Milei y Mauricio Macri, Maximiliano Bondarenko, que apenas cosechó el 28,43% de los votos. a errándole al pronóstico de manera
"La Libertad Avanza con el PRO tienen todo para sí, no tienen nadie que le esté sacando ese voto de centroderecha y lo tienen a Milei en el conurbano haciendo caravana. Hace cuántos años que no vemos a un líder que tenga carisma que haga caravana y que la gente lo quiera seguir. Eso el peronismo no lo puede brindar", siguió Isasi ante el asentimiento de Majul.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario