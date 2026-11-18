Nueva Ley 15.657 de Provincia de Buenos Aires: quién tiene paso en un cruce de calle de tierra con pavimentada
La Legislatura bonaerense sancionó la normativa que modifica el Código de Tránsito e introduce precisiones fundamentales sobre las prioridades de paso.
La provincia de Buenos Aires cuenta con la nueva Ley 15.657 de tránsito aprobada por la Legislatura bonaerense. La norma incorpora el Título IX Ter y el artículo 28 quater a la Ley 13.927 de Código de Tránsito, estableciendo de manera taxativa las reglas de prioridad en bocacalles y encrucijadas.
Qué dice la ley sobre quién tiene paso entre calle de tierra y pavimentada
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De acuerdo con el texto oficial de la normativa, la regla general de prioridades indica que el conductor que llega a una encrucijada debe ceder el paso al vehículo que circula desde su derecha. Sin embargo, el inciso g) del nuevo artículo estipula una excepción categórica para este tipo de situaciones:
- Calle de tierra vs. calle pavimentada: el conductor que circule por una vía de tierra debe ceder obligatoriamente el paso a los vehículos que transiten por una vía pavimentada.
De esta manera, la normativa deja formalmente establecido que la pavimentación de la calzada otorga prioridad de paso por sobre las arterias no pavimentadas, zanjando una de las dudas más frecuentes en la circulación urbana y suburbana de los municipios bonaerenses.
Las demás excepciones a la prioridad de la derecha
Además de la distinción entre tierra y pavimento, la Ley 15.657 enumera una serie de supuestos en los cuales la tradicional prioridad de paso de la derecha queda anulada:
- Señalización y transportes: cuando exista cartelería específica en contrario, frente a vehículos ferroviarios o unidades públicas de urgencia en cumplimiento de sus funciones.
- Vías de mayor jerarquía y rotondas: al circular por autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras o avenidas (donde siempre se debe ceder el paso y detener la marcha antes de ingresar), o al pretender incorporarse a una rotonda.
- Peatones y giros: ante transeúntes que crucen lícitamente por la senda peatonal, o al realizar un giro hacia una vía pública transversal.
- Dinámica de marcha: si el conductor que tenía la prioridad detiene completamente su marcha antes de ingresar a la encrucijada y otro vehículo llega en movimiento, o cuando se producen filas de vehículos con circulación lenta que obligan a un paso alternativo de a uno por vez.
La legislación recuerda que, en ausencia de estas excepciones, se mantiene incólume la prioridad histórica para el vehículo que se aproxima por el lado derecho.
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