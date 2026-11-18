El clip estuvo acompañado por un mensaje directo para los seguidores de la saga confirmando el calendario de lanzamiento: "En un mes, vuelvan juntos para Avengers: Doomsday. En cines de todo el mundo el 18 de diciembre".

In one month, return together for Avengers: Doomsday. In theaters everywhere December 18. pic.twitter.com/DPSdFtesRM — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 18, 2026

"Avengers: Doomsday" adelanta su estreno en Latinoamérica

A través de sus cuentas oficiales, la compañía confirmó una gran noticia para los seguidores de la franquicia respecto al estreno de "Avengers: Doomsday".

"Doom llega primero a Latinoamérica. 16 de diciembre", anunciaron las redes sociales de Marvel y Avengers.

"Avengers: Doomsday" adelanta su estreno en Latinoamérica

De esta manera, las salas de cine argentinas se preparan para vivir el gran evento del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) unos días antes de la llegada a las salas de, por ejemplo, Estados Unidos.