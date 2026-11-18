Marvel difundió nuevas imágenes de "Avengers: Doomsday"
A un mes del estreno de "Avengers: Doomsday", Marvel reveló pósters con cruces inéditos de personajes y un video promocional
Con la expectativa en aumento entre los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), el estudio difundió este miércoles una serie de nuevas imágenes promocionales y un clip especial de "Avengers: Doomsday" para palpitar la recta final hacia su llegada a la pantalla grande.
A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la compañía lanzó una campaña visual bajo la consigna: "En UN MES, llega el Día del Juicio Final".
La publicación consistió en una batería de pósters individuales y en duplas que anticipan los esperados cruces de héroes, antihéroes y villanos de distintas franquicias que confluirán en la próxima megaproducción.
Uno por uno: los cruces revelados en los nuevos pósters
Las piezas gráficas difundidas por Marvel revelan inesperadas combinaciones de personajes que compartirán protagonismo en la cinta:
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Ant-Man junto al Guardián Rojo.
Namor junto a la Mujer Invisible de Los Cuatro Fantásticos.
Gambito junto a Yelena Belova.
Thor junto a Steve Rogers.
Cíclope junto al Capitán América (Sam Wilson).
Mystique junto a Loki.
Magneto junto a Black Panther (Shuri).
- El Profesor X junto a Reed Richards.
- El Soldado del Invierno junto a Shang-Chi.
- Nightcrawler junto a M'Baku.
Un afiche exclusivo protagonizado por Doom.
Poco después de presentar la galería de imágenes, Marvel Studios publicó un breve video promocional que recopila distintos fragmentos de películas anteriores protagonizadas por estas figuras, reforzando el tono épico de reunión multiversal.
El clip estuvo acompañado por un mensaje directo para los seguidores de la saga confirmando el calendario de lanzamiento: "En un mes, vuelvan juntos para Avengers: Doomsday. En cines de todo el mundo el 18 de diciembre".
"Avengers: Doomsday" adelanta su estreno en Latinoamérica
A través de sus cuentas oficiales, la compañía confirmó una gran noticia para los seguidores de la franquicia respecto al estreno de "Avengers: Doomsday".
"Doom llega primero a Latinoamérica. 16 de diciembre", anunciaron las redes sociales de Marvel y Avengers.
De esta manera, las salas de cine argentinas se preparan para vivir el gran evento del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) unos días antes de la llegada a las salas de, por ejemplo, Estados Unidos.
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