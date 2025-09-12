Thiago Medina, ex Gran Hermano, fue internado de urgencia: sufrió un grave accidente con su moto

"Le deseamos a Thiaguito lo mejor, que lo conocemos acá desde GH, un pibe divino, nos sumamos a la cadena de oración que pide Daniela", cerró De Brito.

accidente thiago

El posteo de Daniela Celis en sus redes sociales

La expareja del joven accidentado escribió en su cuenta de Instagram: "Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en el quirófano. Sólo pido luz y amor, les daré prontas noticias", comenzó indicando.

Y agregó: "Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo".

image