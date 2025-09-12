MinutoUno

Thiago Medina, ex Gran Hermano, fue internado de urgencia: sufrió un grave accidente con su moto

Daniela Celis, su expareja, y toda la familia piden rezos y oraciones por el ex Gran Hermano. Está hospitalizado en Moreno, con pronóstico reservado.

En las últimas horas, trascendió una dura noticia en torno a Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano que terminó formando una familia con Daniela Celis, de quien actualmente está separado: el ahora mediático joven sufrió un grave accidente con su moto y se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de La Vega de Moreno.

Como el pronóstico médico es reservado, familiares y la mismísima Daniela -también exconcursante del reality show de Telefe- pidieron rezos y oraciones en favor del padre de mellizas. En este sentido Ángel de Brito informó en LAM (América) que el accidente fue "terrible" y Pepe Ochoa se encargó de ampliar: "Fue hoy, más o menos a las 8 de la noche, venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Dani y literalmente sus palabras fueron 'por favor, recen mucho'", indicó el panelista.

"No sé, lo único que pido es cadena de oración, cadena de oración entre todos", se escucha decir a la expareja de Thiago, visiblemente angustiada y con la voz entrecortada.

Tras esto, el conductor agregó: "Saben que cuando el pronóstico es reservado, es un estado delicado de salud. Voló por arriba del auto, no sé sabe bien qué provocó el accidente". Seguidamente, Pepe volvió a ampliar: "Hay un cruce, ese cruce, que por la poca señalización y las velocidades hay muchos accidentes".

"Le deseamos a Thiaguito lo mejor, que lo conocemos acá desde GH, un pibe divino, nos sumamos a la cadena de oración que pide Daniela", cerró De Brito.

El posteo de Daniela Celis en sus redes sociales

La expareja del joven accidentado escribió en su cuenta de Instagram: "Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en el quirófano. Sólo pido luz y amor, les daré prontas noticias", comenzó indicando.

Y agregó: "Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo".

