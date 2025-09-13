El desconsolado llanto de Daniela Celis y Camilota en el hospital mientras Thiago Medina lucha por su vida
La ex Gran Hermano y su excuñada salieron devastadas del centro médico, mientras el joven lucha por sobrevivir tras un grave accidente.
Este viernes, Thiago Medina sufrió un grave accidente con su moto en Moreno y quedó gravemente herido. El ex Gran Hermano fue ingresado a quirófano rápidamente y se encuentra peleando por su vida. Según informó Daniela Celis, expareja y mamá de sus dos hijas, el joven tiene afectado un pulmón, el riñón y le extirparon el bazo.
En las últimas horas, Crónica TV captó a la mamá de Laia y Aimé junto a Camilota -hermana del exconcursante del reality show-, saliendo del hospital abrazadas, sin dar declaraciones. Pocos metros después, ambas rompieron en llanto porque Thiago está en estado crítico.
“La curva de evolución fue hacia abajo, no mejora”, dijeron en el noticiero.
Primer parte médico de Thiago Medina: "Estado reservado"
Finalmente se conoció el primer parte médico sobre la salud del ex Gran Hermano: “Sigue con asistencia respiratoria mecánica, bajo soporte con drogas vasoactivas, en estado reservado”, explica el reporte.
El parte fue emitido por el Ministerio de Salud de la provincia, y dice: ‘Ingresó en nuestro hospital, Mariano Luciano de la Vega de Moreno, el paciente Thiago Medina, trasladado por el sistema de emergencias médicas, después de sufrir un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez en Moreno’”.
“El paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano”.
“Se le realizaron intervenciones de urgencia y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva en estado reservado”.
“Autoridades hospitalarias y servicios involucrados en la atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica”.
Cómo evoluciona tras la operación
En las últimas horas fue operado de urgencia y se encuentra en terapia intensiva "completamente sedado", informó Daniela Celis, expareja del joven.
Daniela Celis, compartió una actualización del parte médico de Thiago Medina en una historia de Instagram, donde expresó que "en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva".
Pestañela contó que Thiago "presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo". Por el momento, la familia continúa esperando el "parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora".
Daniela cerró el mensaje con "apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida, gracias".
