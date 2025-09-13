El desconsolado llanto de Daniela Celis y Camilota en el hospital mientras Thiago Medina lucha por su vida

El parte fue emitido por el Ministerio de Salud de la provincia, y dice: ‘Ingresó en nuestro hospital, Mariano Luciano de la Vega de Moreno, el paciente Thiago Medina, trasladado por el sistema de emergencias médicas, después de sufrir un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez en Moreno’”.

“El paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano”.

“Se le realizaron intervenciones de urgencia y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva en estado reservado”.

“Autoridades hospitalarias y servicios involucrados en la atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica”.

Cómo evoluciona tras la operación

En las últimas horas fue operado de urgencia y se encuentra en terapia intensiva "completamente sedado", informó Daniela Celis, expareja del joven.

Daniela Celis, compartió una actualización del parte médico de Thiago Medina en una historia de Instagram, donde expresó que "en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva".

Pestañela contó que Thiago "presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo". Por el momento, la familia continúa esperando el "parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora".

Daniela cerró el mensaje con "apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida, gracias".