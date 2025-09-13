Se postergó la difusión del parte médico de Thiago Medina tras una reunión médica
Las autoridades del hospital en el que está internado el ex GH decidieron brindar información oficial a las 13.
Thiago Medina se encuentra internado tras sufrir un grave accidente automovilístico. Minutos después de que se conociera la noticia, la expareja del joven se dirigió al hospital para acompañar y apoyar al padre de sus hijas.
El primer mensaje de la influencer en redes contaba lo siguiente: “Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano. Solo pido luz y amor, les daré prontas noticias". Luego, la famosa Pstañela añadió: “Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”.
Nuevo parte médico: se espera para las 13 horas del sábado
Las autoridades del hospital decidieron dar el parte médico recién a las 13 horas de este sábado. Por tanto se aguarda aún ese momento para conocer la evolución del mediático. Mientras tanto, Thiago continúa internado en terapia intensiva.
Cómo evoluciona tras la operación
En las últimas horas fue operado de urgencia y se encuentra en terapia intensiva "completamente sedado", informó Daniela Celis, expareja del joven.
Daniela Celis, compartió una actualización del parte médico de Thiago Medina en una historia de Instagram, donde expresó que "en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva".
Pestañela contó que Thiago "presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo". Por el momento, la familia continúa esperando el "parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora".
Daniela cerró el mensaje con "apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida, gracias".
Cómo fue el accidente
Ángel de Brito reveló en LAM (América) que Medina habría impactado con su moto contra un automóvil en horas de la noche del viernes. “La noticia que les decía es bastante delicada. Nos enteramos en el corte, tuvo un accidente terrible Thiago Medina, el participante de GH, tan conocido, el ex de Pestañela, el hermano de Camilota, un accidente automovilístico. Está con pronóstico reservado. Internado en un hospital de Moreno y con pronóstico reservado”, comenzó diciendo el conductor al cierre del programa.
De acuerdo con el periodista, el incidente ocurrió cerca de las 20 en un cruce con señalización deficiente en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires. Pepe Ochoa, panelista del ciclo, sumó detalles: “Fue hoy más o menos a las ocho de la noche. Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto”, al tiempo que recomendó iniciar una cadena de oración ante la gravedad de la situación
