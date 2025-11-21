Valentín Yankelevich habló sobre la denuncia de acoso que hizo su abuela Cris Morena: "Lo sufrió mucho"
El piloto se refirió a la difícil situación que debió enfrentar la experimentada productora durante cinco años.
Tras conocerse nuevos avances judiciales en la causa contra Leandro Lo Giudice, el hombre acusado de hostigar a Cris Morena durante los últimos cinco años, distintos allegados a la productora comenzaron a manifestarse públicamente. Entre ellos, quien decidió romper el silencio fue su nieto, Valentín Yankelevich, quien se refirió a la situación que su familia viene atravesando desde hace largo tiempo.
La medida que estableció una restricción perimetral y el uso de una tobillera electrónica para el acusado se tomó luego de que la policía ingresara a su vivienda y encontrara elementos que generaron alarma en el entorno de la creadora televisiva. Según relató el periodista Carlos Salerno, se hallaron fotos recortadas de los ojos de Cris Morena, junto con mapas que marcaban los sitios que frecuentaba y anotaciones con referencias a lo que deseaba hacer con ella.
En medio de este escenario, Yankelevich confirmó que la familia convive con esta situación desde hace años y aseguró que "viene hace bastante, no es una novedad para nosotros, no es que la vengo acompañando hace una semana, lo hacemos hace bastante tiempo". Su postura busca transmitir que la contención familiar ha sido constante.
Al hablar con Desayuno Americano, destacó el rol de los afectos: "Le damos contención. No la pasó bien, pero ella siempre se apoyó en nosotros. Por lo que sé ya se tomaron las cartas que había que tomar y creería que está todo resuelto, pero el miedo que ella llegó a sentir o puede seguir sintiendo lo vamos a mantener con la familia".
Respecto a cómo impactaron las decisiones recientes de la Justicia, Yankelevich aclaró que su abuela se caracteriza por su fortaleza y señaló: "Mi abuela es una mujer muy fuerte, si te hablo de miedo te hablo de una situación puntual, no sé si vive todos los días con miedo. Ella siempre encaró la vida con una fuerza importante, en estos últimos días no lo hablé con ella, pero estoy seguro que está tranquila ya que se tomaron las cartas sobre el asunto".
Finalmente, subrayó lo difícil del acoso constante que padeció la creadora de Jugate Conmigo: "Fueron varias las situación de acoso. Lo sufrió mucho. Claramente es una locura de una persona que tiene problemas, yo solo acompaño a mi abuela", cerró el piloto.
Cómo se detectó el hostigamiento
En paralelo, en Tarde o Temprano, los periodistas Pampa Mónaco y María Belén Ludueña expusieron detalles del seguimiento persistente al que habría sido sometida la productora. Allí indicaron: "Cris Morena viene advirtiendo que desde julio de este año que la viene acosando y la viene hostigando. Tenemos mes por mes el comportamiento de ese hombre que se llama Leonardo Lo Giudice, de 51 años y que vive justamente en Lanús".
La cronología presentada preocupa por su continuidad. Según precisaron en el ciclo: "Estas son las cuestiones que hacen a la nueva aparición, que van a traerle problemas. En julio, dos apariciones en su lugar de trabajo en Martínez. Es decir, hace días nada más, volvió a aparecer en el trabajo de Cris. Agosto, la siguió con el auto. Septiembre, permaneció frente al domicilio de Cris Morena durante varias horas. Octubre, vigilancia del domicilio".
La situación llegó a un límite, lo que obligó a recurrir nuevamente a la Justicia. Mónaco completó el informe explicando: "Estamos hablando de un hombre que tiene, si se quiere, una condena, un acuerdo judicial que no puede estar. La vigilaban en domicilio desde un vehículo estacionado. Y estos días, noviembre, presencia nuevamente cerca del lugar de trabajo de la víctima. Esto hizo que Cris vaya a la Justicia nuevamente".
