Valentín Yankelevich habló sobre la denuncia de acoso que hizo su abuela Cris Morena: "Lo sufrió mucho"

Finalmente, subrayó lo difícil del acoso constante que padeció la creadora de Jugate Conmigo: "Fueron varias las situación de acoso. Lo sufrió mucho. Claramente es una locura de una persona que tiene problemas, yo solo acompaño a mi abuela", cerró el piloto.

Cómo se detectó el hostigamiento

En paralelo, en Tarde o Temprano, los periodistas Pampa Mónaco y María Belén Ludueña expusieron detalles del seguimiento persistente al que habría sido sometida la productora. Allí indicaron: "Cris Morena viene advirtiendo que desde julio de este año que la viene acosando y la viene hostigando. Tenemos mes por mes el comportamiento de ese hombre que se llama Leonardo Lo Giudice, de 51 años y que vive justamente en Lanús".

Hallazgos en la casa del acosador

La cronología presentada preocupa por su continuidad. Según precisaron en el ciclo: "Estas son las cuestiones que hacen a la nueva aparición, que van a traerle problemas. En julio, dos apariciones en su lugar de trabajo en Martínez. Es decir, hace días nada más, volvió a aparecer en el trabajo de Cris. Agosto, la siguió con el auto. Septiembre, permaneció frente al domicilio de Cris Morena durante varias horas. Octubre, vigilancia del domicilio".

La situación llegó a un límite, lo que obligó a recurrir nuevamente a la Justicia. Mónaco completó el informe explicando: "Estamos hablando de un hombre que tiene, si se quiere, una condena, un acuerdo judicial que no puede estar. La vigilaban en domicilio desde un vehículo estacionado. Y estos días, noviembre, presencia nuevamente cerca del lugar de trabajo de la víctima. Esto hizo que Cris vaya a la Justicia nuevamente".