"Van a decir que soy racista": Pincoya de Gran Hermano no aceptó un apodo pedido por Brian Sarmiento
La participante chilena y el exfutbolista protagonizaron un desopilante cruce dentro de la casa que rápidamente se volvió viral.
La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada ya empezó a regalar escenas inolvidables, y una de las más comentadas tuvo como protagonistas a Pincoya y Brian Sarmiento, quienes sorprendieron con un intercambio tan espontáneo como divertido que conquistó a la audiencia.
Todo comenzó cuando la chilena intentaba memorizar los nombres de sus compañeros y decidió preguntarle directamente al exjugador cómo se llamaba. “Ahora me aprendo tu nombre, ¿cómo te llamas?”, lanzó con curiosidad. Él respondió: “Brian”, lo que generó confusión inmediata. “Ah, Brian… ¿Epa? Sí, es nombre de malvado”, reaccionó entre risas, marcando el tono humorístico del momento.
Lejos de terminar ahí, Sarmiento redobló la apuesta y le hizo un pedido inesperado: “¿Por qué no me decís negro?”. Sin perder la picardía, Pincoya contestó rápidamente: “No, porque si no van a decir que soy racista”. El exfutbolista intentó tranquilizarla entre carcajadas: “No, si te estoy diciendo yo que soy negro”, cerrando un intercambio que desató la risa general dentro de la casa.
El fragmento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios celebraron la naturalidad y el humor de ambos participantes. Muchos destacaron la frescura de la chilena y la buena predisposición de Sarmiento para reírse de sí mismo, convirtiendo la escena en uno de los momentos más comentados del día y confirmando que la nueva edición del reality ya empezó a generar contenido viral casi a diario.
Cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
Una de las grandes apuestas de esta temporada es su expansión digital y global. Mientras que la pantalla de Telefe lidera la emisión tradicional, los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO (DIRECTV).
Además, la plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las galas y debates de manera exclusiva tras su salida al aire, mientras que en Uruguay el programa llegará a través de Canal 10.
