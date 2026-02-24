"Van a decir que soy racista": Pincoya de Gran Hermano no aceptó un apodo pedido por Brian Sarmiento

Cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

Una de las grandes apuestas de esta temporada es su expansión digital y global. Mientras que la pantalla de Telefe lidera la emisión tradicional, los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO (DIRECTV).

Además, la plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las galas y debates de manera exclusiva tras su salida al aire, mientras que en Uruguay el programa llegará a través de Canal 10.