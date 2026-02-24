Solange Abraham vuelve a Gran Hermano después de que su exmarido se enamoró de otro hombre y la dejó

image

Su contundente defensa ante las críticas

En los últimos años, la mediática también fue el centro de atención por su impactante transformación física. Muchos usuarios en las redes sociales la cuestionaron por supuestas cirugías estéticas reiteradas, algo que ella desmintió de forma categórica.

"No uso lentes de contacto, tengo ojos verdes desde que nací. Llegaron a señalar hasta que me blanqueé la piel… ¡y solo dejé de tomar sol!", arremetió en su momento para zanjar las dudas. Hoy, renovada y fortalecida, promete ser una de las grandes estrategas de esta nueva temporada.