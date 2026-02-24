Solange Abraham vuelve a Gran Hermano después de que su exmarido se enamoró de otro hombre y la dejó
La participante de Gran Hermano 2011 se divorció de su marido cuando el padre de su hija se convirtió en pareja de su personal trainer.
El misterio llegó a su fin y los rumores se convirtieron en realidad: Solange Abraham es oficialmente nueva participante de Gran Hermano: Generación Dorada. La recordada jugadora de la edición 2011 decidió cruzar nuevamente las puertas de la casa más famosa del país con un objetivo claro: darle revancha a su historia en el reality.
Lejos de sentirse una inexperta, la tucumana considera que su paso anterior le otorga "cartas a favor en la competencia". Actualmente, Solange reside en el exclusivo barrio porteño de Recoleta, conduce un podcast y mantiene una comunidad muy activa en su cuenta de Instagram (@solcitoabraham), donde acumula más de 57 mil seguidores.
El escandaloso divorcio que marcó la vida de la participante de Gran Hermano
Tras su primera incursión en el reality de Telefe, donde llegó a ser una de las favoritas del público y hasta posó para la revista Playboy, Solange se alejó de los medios para formar una familia. Se casó con el productor y empresario Marcelo Da Corte, con quien tuvo a su única hija, Delfina.
Sin embargo, la relación terminó de forma abrupta. Su marido le pidió el divorcio, hizo pública su orientación sexual y formalizó su relación amorosa con Lautaro Marchesini, el hombre que trabajaba como su propio entrenador personal. Tras esta ruptura, ella se enfocó en su presente y en la crianza de la menor.
Su contundente defensa ante las críticas
En los últimos años, la mediática también fue el centro de atención por su impactante transformación física. Muchos usuarios en las redes sociales la cuestionaron por supuestas cirugías estéticas reiteradas, algo que ella desmintió de forma categórica.
"No uso lentes de contacto, tengo ojos verdes desde que nací. Llegaron a señalar hasta que me blanqueé la piel… ¡y solo dejé de tomar sol!", arremetió en su momento para zanjar las dudas. Hoy, renovada y fortalecida, promete ser una de las grandes estrategas de esta nueva temporada.
